獨／開業8年 永康街「鄰居家」人氣早午餐悄熄燈

受到新冠肺炎疫情影響，全台許多餐飲名店都受到波及。位於台北永康商圈內的早午餐「鄰居家NEXT DOOR」，近期也被發現已經悄悄熄燈，不僅掛上出租看板，餐廳內也已經人去樓空，結束8年的歷史，成為永康商圈內另一間的歇業餐廳。

主打美式早午餐的「鄰居家」創立於2013年，店內提供有花生公爵薯條、歐姆蛋捲、早午餐套餐，還有各式特色漢堡與三明治、披薩等餐點，裝潢則是主打工業混搭風格，並提供寵物友善環境，乃是永康商圈知名的人氣早午餐店，在Google評論上獲得超過1,800則評論，平均獲得4.0分。除了永康店之外，鄰居家也曾至松菸開設分店。

2019年11月時，鄰居家曾宣佈結束營業，引起粉絲熱議，但又很快再於12月12日由新團隊重新開幕。但是近日遭目擊，門市現在已經人去樓空，僅剩下大門招牌以及出租看板；粉絲團自10月底後已沒有更新，google資訊也已經顯示「永久停業」。