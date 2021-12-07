聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／開業8年 永康街「鄰居家」人氣早午餐悄熄燈
受到新冠肺炎疫情影響，全台許多餐飲名店都受到波及。位於台北永康商圈內的早午餐「鄰居家NEXT DOOR」，近期也被發現已經悄悄熄燈，不僅掛上出租看板，餐廳內也已經人去樓空，結束8年的歷史，成為永康商圈內另一間的歇業餐廳。
主打美式早午餐的「鄰居家」創立於2013年，店內提供有花生公爵薯條、歐姆蛋捲、早午餐套餐，還有各式特色漢堡與三明治、披薩等餐點，裝潢則是主打工業混搭風格，並提供寵物友善環境，乃是永康商圈知名的人氣早午餐店，在Google評論上獲得超過1,800則評論，平均獲得4.0分。除了永康店之外，鄰居家也曾至松菸開設分店。
2019年11月時，鄰居家曾宣佈結束營業，引起粉絲熱議，但又很快再於12月12日由新團隊重新開幕。但是近日遭目擊，門市現在已經人去樓空，僅剩下大門招牌以及出租看板；粉絲團自10月底後已沒有更新，google資訊也已經顯示「永久停業」。
近年永康商圈已經有多間店面劃下句點，包括老字號的高記，還有芒果皇帝、ICE MONSTER、度小月、卡瓦利咖啡、小茅屋等等品牌，也讓永康商圈的美食版圖持續變化中。
▌延伸推薦：
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言