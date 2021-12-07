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RICHARD MILLE首現法拉利嘉年華 遠眺2022熱情再出發

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
包含一級方程式錦標賽、世界耐力錦標賽和法拉利挑戰賽（Ferrari Challenge）之後， RICHARD MILLE並首度在「法拉利嘉年華（Finali Mondiali）」中亮相，寫下合作新頁。圖／RICHARD MILLE提供
包含一級方程式錦標賽、世界耐力錦標賽和法拉利挑戰賽（Ferrari Challenge）之後， RICHARD MILLE並首度在「法拉利嘉年華（Finali Mondiali）」中亮相，寫下合作新頁。圖／RICHARD MILLE提供

自今年二月下旬宣布與法拉利（FERRARI）結盟以來，兩造一同攜手走過精彩且豐盛的2021年：包含一級方程式錦標賽（Formula 1）、世界耐力錦標賽（WEC）和法拉利挑戰賽（Ferrari Challenge）之後， RICHARD MILLE並首度在「法拉利嘉年華（Finali Mondiali）」中亮相，寫下合作新頁。

所謂的法拉利嘉年華，是由法拉利賽車挑戰賽的年終總決賽，以及展示法拉利的超跑名車共同組成。在義大利傳奇的「穆傑羅賽道（Mugello Circuit）邊，法拉利挑戰賽（Ferrari Challenge races）收官戰甫於此處舉辦，多輛Ferrari 488 Challenge Evo賽車角逐四項賽事獎盃，同時終點線則展示了拿下2021年WEC賽事GT組冠軍的法拉利488GTE賽事，格外吸睛。

而在比賽進行的同時，F1 Clienti和XX計畫（XX Programme）車型展示，則喚醒了法拉利F1車隊Scuderia在一級方程式賽事中的精彩記憶，這些前衛概念並帶有實驗意味的XX Programme車款，是法拉利科技與創意的實驗體，未來不排除將運用在量產車款，因而成為賽車秀中的精彩亮點、受到各方關心。

而雖然2021年對全世界都是嶄新、艱困的挑戰，但RICHARD MILLE將持續與法拉利合作，2022年的 「法拉利挑戰賽總決賽」已經確定，將在2022年10月26日至31日間在傳奇的伊莫拉賽道（Imola circuit）舉行，也像為兩個共享對機械熱情的頂級品牌，遠眺未來。

RICHARD MILLE與法拉利在2021年二月中宣布結盟，兩造並在不同賽事與多個領域展開密切合作關係。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE與法拉利在2021年二月中宣布結盟，兩造並在不同賽事與多個領域展開密切合作關係。圖／RICHARD MILLE提供
法拉利與RICHARD MILLE合作的首個賽季，車隊在今年拿下了利曼24小時耐力賽GTE PRO和GTE AM組別兩項桂冠，成果豐碩而精彩。圖／RICHARD MILLE提供
法拉利與RICHARD MILLE合作的首個賽季，車隊在今年拿下了利曼24小時耐力賽GTE PRO和GTE AM組別兩項桂冠，成果豐碩而精彩。圖／RICHARD MILLE提供
多輛Ferrari 488 Challenge Evo賽車角逐四項賽事獎盃，同時終點線則展示了拿下2021年WEC賽事GT組冠軍的法拉利488GTE賽事。圖／RICHARD MILLE提供
多輛Ferrari 488 Challenge Evo賽車角逐四項賽事獎盃，同時終點線則展示了拿下2021年WEC賽事GT組冠軍的法拉利488GTE賽事。圖／RICHARD MILLE提供

法拉利 義大利

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