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健康科技商機夯！GO SURVEY公布《年度消費白皮書》 穿戴裝置、廚房家電掀熱議

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
GO SURVEY公布年度消費行為白皮書，疫情讓民眾聚焦在「飲食、睡眠、運動」的疫後健康新生活。圖／鼎鼎聯合行銷提供
GO SURVEY公布年度消費行為白皮書，疫情讓民眾聚焦在「飲食、睡眠、運動」的疫後健康新生活。圖／鼎鼎聯合行銷提供

疫情大幅改變了全球民眾的生活型態，也讓民眾變得更重視健康。根據HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY公布的2021《年度消費行為白皮書》，發現「身體健康」已成為無論男女老少共同想追求的健康關鍵字，並高比例聚焦在3大關鍵「飲食、睡眠、運動」。特別的是，現代人在提升健康的過程中，更傾向搭配智慧穿戴裝置、健康App，以及選用智慧家電維持飲食健康，善用健康科技和智慧家電，讓自己更輕鬆、方便、省時地達到健康目標。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，透過HAPPY GO千萬會員資料為依據，每年年終旗下的市調顧問品牌GO SURVEY都會發表《年度消費行為白皮書》，今年特別以了解民眾因疫情所發展出的新常態健康生活為觀察起點，洞察現代人心目中的健康關鍵字，挖掘出健康科技的疫後生活新商機，並藉此協助企業掌握最新消費者動態，

調查顯示，有高達60%受訪者打算未來購買智慧穿戴裝置，運動型家電諸如Switch健身環、運動/筋膜按摩槍等也成為重要的運動輔助品而非單純的電玩娛樂用品；另外也有不少人會選擇使用健康類App來記錄身體活動狀態，輔助智慧鍛鍊，甚至幫助睡眠舒壓。

《年度消費行為白皮書》也觀察到，現代人追求健康過程中也讓「科技家電」越趨重要，包括省時、易用、多功能的飲食家電，像是新型態的氣炸鍋/烤箱、蒸氣料理機、食物調理機，以及各式居家清潔家電也因為疫情的關係格外受到消費者重視。有趣的是，GO SURVEY也特別觀察到50世代成熟客群明顯較其他世代族群更容易接受網紅直播推薦選購商品，包括廚房衛浴居家用品和健康食品，顯見透過數位媒體獲取健康資訊甚至進一步產生購買行為已不分世代成為主流趨勢。

GO SURVEY自2018年起，每年都會發表年度消費行為白皮書，以HAPPY GO千萬會員資料庫為調查依據，透過市調研究，無論是量化的調查數據，或質化的深度訪談，有別於市場上其他市調單位，更能直接深度挖掘消費者洞察，提出更貼切於消費者期待的商品服務，並藉此協助企業掌握最新消費者動態，還能夠協助企業擬訂關鍵決策，搶占市場商機。

健康科技當道，有高達6成受訪者未來打算購買智慧手表或智慧手環。圖／鼎鼎聯合行銷提供
健康科技當道，有高達6成受訪者未來打算購買智慧手表或智慧手環。圖／鼎鼎聯合行銷提供

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