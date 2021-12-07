比品牌服裝、潮鞋更搶手！OFF-WHITE秒殺家飾品開賣

11月底，高端潮牌Off-White的創辦人兼設計師Virgil Abloh病故，而且全球多個品牌專賣店還特別在11月29日一天停業，來悼念這位將街頭流行，帶入高級時尚領域的先驅者。但Off-White是運作成熟的品牌，所以即便遭逢不幸，嶄新的系列依舊循著安排上市，讓粉絲也能繼續感受Virgil Abloh所營造的創意。

Off-White在2019年正式推出首個HOME家居系列，造成搶購風潮，至今仍為粉絲們津津樂道。由於品項比起服裝或是配件系列都更稀少，所以常一上市就會被消費者包色包款帶回家，說是比Off-White潮鞋更為搶手也不為過。而近期推出的新家居系列圍繞著為「將平凡事物煥發新生」的概念，結合亮橘色「HOME」字樣作為標誌，並飾以游泳者Logo與經典流星雨鏤空設計。整個色系由黑、灰、米色為主的中性色調組成，並加入亮粉紅及亮橘點綴搭配。像是粉絲必買的門墊，就因應空間需求，推出三種不同尺寸規格，印製各種代表Off-White的圖案。

連傘架都富有巧思，採用鏤空設計，還搭配推出白、黑、灰共三色的雨傘，傘面內印有「insert sunshine here （讓陽光照進來）」，讓人即使在下雨天也能保持好心情。 針對臥室裡所設計的寢具擺飾及居家服飾，推出灰色及米色亞麻兩款雙人寢具組，枕套上均繡有花卉的經典箭頭圖案，床單也印上Off-White徽標，被套底下則帶有挖空元素亮橘標籤。居家服飾類除了睡衣及睡袍，也包括絲質及毛巾布的室內拖鞋，皆佈滿經典的箭頭圖騰。即日起在微風南山旗艦店限量販售，售價介於1,600元至9,100元之間。

OFF字樣圓形門墊4,500元。圖／Off-White提供

箭頭圖案室內拖鞋4,100元。圖／Off-White提供

OFF字樣圓形門墊4,500元、手掌logo方形門墊4,500元。圖／Off-White提供

箭頭圖案桌布9,100元。圖／Off-White提供

Logo黑色雨傘4,600元。圖／Off-White提供