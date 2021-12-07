「王冠」黛妃Elizabeth Debicki 零負評仙女將代言DIOR

熱門英劇「The Crown王冠」即將迎來完結的末兩季，澳洲女演員伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）將於末兩季中將演出史上最受歡迎的王妃黛安娜，日前更有劇照流出，她將經典的歷史畫面傳現得惟妙惟肖、令人驚嘆。DIOR今日宣佈Elizabeth Debicki成為品牌最新的珠寶大使。在最新曝光的形象照上，Elizabeth Debicki配戴了由珠寶創意總監Victoire de Castellane設計的Rose Dior珠寶花園珠寶，共由四個系列組成，從不同的角度詮釋迪奧先生最鍾愛的玫瑰花卉，體現多元面相的女性特質。

今年31歲的Elizabeth Debicki在2011年時因演出澳洲的喜劇電影「伴郎我最high」出道，除了出色的演技，因為氣質優雅、身高過人，很快就受到時尚圈的矚目，參與李奧納多迪卡皮歐當年轟動一時的「大亨小傳」以演出，更精妙地詮釋到當時上流社會中個人風格相當強烈的高爾夫球選手喬丹貝克（Jordan Baker），演出獲獎肯定。去年她則演出大導演克里斯多福諾蘭的「天能」，展現有別以往的角色魅力。如今能獲得演出「王冠」中的黛妃，除了過人的氣質與備受肯定的演技，她也和黛安娜王妃一樣曾經學習並熱愛芭蕾舞，絕對也是很大的加分。 DIOR Bois de Rose白K金鑽石手環，價格店洽。圖／DIOR提供 DIOR Bois de Rose玫瑰金鑽石手環，價格店洽。圖／DIOR提供 DIOR Bois de Rose玫瑰金鑽石戒指，價格店洽。圖／DIOR提供 DIOR Bois de Rose白K金手環，價格店洽。圖／DIOR提供 DIOR Bois de Rose黃K金鑽石手環，價格店洽。圖／DIOR提供 澳洲女演員Elizabeth Debicki成為Dior全新珠寶大使。圖／DIOR提供 DIOR Bois de Rose黃K金手環，價格店洽。圖／DIOR提供 澳洲女演員Elizabeth Debicki成為Dior全新珠寶大使。圖／DIOR提供 DIOR Bois de Rose玫瑰金鑽石耳飾，價格店洽。圖／DIOR提供