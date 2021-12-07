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耶誕就是要Tiffany風！經典泰迪熊LINE動態貼圖免費載

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
（由左至右）Return To Tiffany Love經典泰迪熊小型款16,500元；大型款25,500元。圖／Tiffany提供
（由左至右）Return To Tiffany Love經典泰迪熊小型款16,500元；大型款25,500元。圖／Tiffany提供

為迎接聖誕佳節與跨年派對的來臨，珠寶品牌Tiffany官方LINE平台推出16款動態貼圖，以Return to Tiffany Love經典泰迪熊為靈感，透過創意童趣的插畫風格，營造專屬於品牌的佳節主題貼圖。即日起至2022年1月6日止，只要成功加入Tiffany台灣LINE官方帳號，即可免費下載佳節主題貼圖。完成綁定成為品牌摯友，另享有客製化手機桌布服務。

Return to Tiffany Love經典泰迪熊是佳節之際送禮最受歡迎的作品，由Tiffany與德國的老字號布偶品牌Steiff攜手合作，以原創金耳釦泰迪熊為藍本，添加Tiffany藍色手掌與腳掌，以高級柔順馬海毛縫製，並在心臟位置鑲上Return to Tiffany心型銀牌，共有大小兩種尺寸。

此次Return to Tiffany Love經典泰迪熊貼圖的設計，除了小熊為主角，結合Tiffany藍，更在每一款貼圖中加入符合季節的祝福元素：小熊以可愛逗趣的表情與動作呈現包括「Merry Christmas」、「Jingle Bell」、「Happy New Year」、「Hello 2022」等文字，而Tiffany經典的六爪鑲嵌鑽戒、夢幻藍盒與購物提袋等也都為貼圖注入奢華歡樂的佳節氣氛。客製化手機桌布服務則提供多款聖誕圖章和品牌經典元素，一共可置入9個英文單字或圖章，設計專屬於自己的耶誕桌布。

立即下載完整貼圖：https://line.me/S/sticker/24956

綁定摯友打造專屬主題桌布：https://one-to-one-tiffany.skridea.com/member/make-picture/index

Tiffany以Return to Tiffany Love經典泰迪熊為靈感打造佳節主題LINE動態貼圖共有16張完整貼圖。圖／Tiffany提供
Tiffany以Return to Tiffany Love經典泰迪熊為靈感打造佳節主題LINE動態貼圖共有16張完整貼圖。圖／Tiffany提供
（由左至右）Return To Tiffany Love經典泰迪熊小型款16,500元；大型款25,500元。圖／Tiffany提供
（由左至右）Return To Tiffany Love經典泰迪熊小型款16,500元；大型款25,500元。圖／Tiffany提供
Tiffany藍盒是許多人心目中的夢幻禮物。圖／Tiffany提供
Tiffany藍盒是許多人心目中的夢幻禮物。圖／Tiffany提供
Return to Tiffany純銀心型鑲鑽手鍊，23,500元。圖／Tiffany提供
Return to Tiffany純銀心型鑲鑽手鍊，23,500元。圖／Tiffany提供
（由左至右）Return To Tiffany Love經典泰迪熊小型款16,500元；大型款25,500元。圖／Tiffany提供
（由左至右）Return To Tiffany Love經典泰迪熊小型款16,500元；大型款25,500元。圖／Tiffany提供
Tiffany以Return to Tiffany Love經典泰迪熊為靈感打造佳節主題LINE動態貼圖。圖／Tiffany提供
Tiffany以Return to Tiffany Love經典泰迪熊為靈感打造佳節主題LINE動態貼圖。圖／Tiffany提供

Tiffany 貼圖 品牌

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