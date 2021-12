耶誕就是要Tiffany風！經典泰迪熊LINE動態貼圖免費載

為迎接聖誕佳節與跨年派對的來臨,珠寶品牌Tiffany官方LINE平台推出16款動態貼圖,以Return to Tiffany Love經典泰迪熊為靈感,透過創意童趣的插畫風格,營造專屬於品牌的佳節主題貼圖。即日起至2022年1月6日止,只要成功加入Tiffany台灣LINE官方帳號,即可免費下載佳節主題貼圖。完成綁定成為品牌摯友,另享有客製化手機桌布服務。

Return to Tiffany Love經典泰迪熊是佳節之際送禮最受歡迎的作品,由Tiffany與德國的老字號布偶品牌Steiff攜手合作,以原創金耳釦泰迪熊為藍本,添加Tiffany藍色手掌與腳掌,以高級柔順馬海毛縫製,並在心臟位置鑲上Return to Tiffany心型銀牌,共有大小兩種尺寸。

此次Return to Tiffany Love經典泰迪熊貼圖的設計,除了小熊為主角,結合Tiffany藍,更在每一款貼圖中加入符合季節的祝福元素:小熊以可愛逗趣的表情與動作呈現包括「Merry Christmas」、「Jingle Bell」、「Happy New Year」、「Hello 2022」等文字,而Tiffany經典的六爪鑲嵌鑽戒、夢幻藍盒與購物提袋等也都為貼圖注入奢華歡樂的佳節氣氛。客製化手機桌布服務則提供多款聖誕圖章和品牌經典元素,一共可置入9個英文單字或圖章,設計專屬於自己的耶誕桌布。

立即下載完整貼圖:https://line.me/S/sticker/24956