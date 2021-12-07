快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

信義區絕美打卡點在這！海瑞溫斯頓聖誕裝置 101新亮相

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
除了夜間拍照打卡，現場還可挑選自己喜愛的城市為底圖，搭配Harry Winston腕表或珠寶為圖案，寄出一封獨一無二的電子郵件，將思念跨時區傳遞。圖 / Harry Winston提供
除了夜間拍照打卡，現場還可挑選自己喜愛的城市為底圖，搭配Harry Winston腕表或珠寶為圖案，寄出一封獨一無二的電子郵件，將思念跨時區傳遞。圖 / Harry Winston提供

越是寒冷的季節，越讓思念與團聚顯得益發重要。頂級珠寶鐘表品牌、「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）連續三年於台北101購物中心前，以「向愛啟程」為主題，打造了Winston Wishes祈願聖誕樹與藝術裝置，閃耀信義區、無分晝夜。

在這個祈願聖誕裝置藝術中，每個聖誕樹都代表一個不同的時區與城市，從生機蓬勃的紐約、古典貴氣的倫敦、活力的台北、優雅時尚的巴黎，當然還有亞洲的時尚之都東京，是全世界五個重要城市，更是海瑞溫斯頓的重要據點。同時裝置上宛如祖母綠形狀的藍色裝置，讓人聯想到海瑞溫斯頓與祖母綠、八角形的千絲萬縷，「她們」同時出現在Harry Winston的高級珠寶腕表中，同時聖誕樹稍的鑽石也和錦簇鑲嵌設計（Cluster）有異曲同工之妙。

現場除了可拍照打卡留念，還能挑選一個自己喜愛的城市當成背景美圖，寫下思念後以電子郵件E-Mail的形式寄出。讓愛與思念、心意一如鑽石，跨越時區抵達遠方，恆常溫暖、日常閃耀。Harry Winston祈願聖誕樹與藝術裝置將即日起至2022年1月2日止，地點則於台北101購物中心信義路出入口。

海瑞溫斯頓在台北101購物中心前，以「向愛啟程」為主題，打造了祈願聖誕樹與藝術裝置，閃耀信義區。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓在台北101購物中心前，以「向愛啟程」為主題，打造了祈願聖誕樹與藝術裝置，閃耀信義區。圖 / Harry Winston提供
使用品牌經典「錦簇鑲嵌」的海瑞溫斯頓Open Cluster鑽石耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
使用品牌經典「錦簇鑲嵌」的海瑞溫斯頓Open Cluster鑽石耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Emerald系列33毫米腕表，18K玫瑰金、石英機芯、時間顯示，約48萬元；其祖母綠的形狀也藏身於今年101現場聖誕祈願裝置中。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Emerald系列33毫米腕表，18K玫瑰金、石英機芯、時間顯示，約48萬元；其祖母綠的形狀也藏身於今年101現場聖誕祈願裝置中。圖 / Harry Winston提供

鑽石

延伸閱讀

草莓堆成山！PABLO「草莓塔」限時9折 還有抹茶芋泥塔

不想到板橋人擠人？中部最大耶誕新年城、台中10米高珍奶聖誕樹＋水光雕必拍

香港大廈聖誕樹低成本DIY 木梯變3支棍超搶鏡

食譜／絕配下酒菜迎接聖誕 蝦醬煎五花肉

相關新聞

撐不住！瓦城5品牌「調漲3%」 胖老爹炸雞全台漲價

受到原物料價格調漲，瓦城集團宣佈，旗下的瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心等5個品牌，將於12月15日起調整價格，整...

獨／開業8年 永康街「鄰居家」人氣早午餐悄熄燈

受到新冠肺炎疫情影響，全台許多餐飲名店都受到波及。位於台北永康商圈內的早午餐「鄰居家NEXT DOOR」，近期也被發現已...

天母SOGO超市買一送一狂被掃貨 京站抽12元吃主題餐廳

一連串的漲價潮讓民眾荷包壓力山大，百貨年度最優惠的周年慶，其商品折扣力道此時在消費者眼裡更是「有感」，天母SOGO周年慶...

香水之王Henry Jacques的創新之作：Clic-Clac固體香水

被譽為香水之王的法國高級訂製香水品牌Henry Jacques亨利·雅克，一直在許多追尋自我風格的人眼中，是殿堂級的香水...

新光三越年末發紅包！會員扣10點免消費送1千元抵用金

漲價潮襲來，讓許多民眾感到荷包壓力山大，新光三越在年末節慶支出旺季的此刻，首度在耶誕季加碼發紅包，12月8日起至12月2...

植物肉當內餡！茹素也能吃的「宇宙生煎」插旗永康街

由未來時研所創立的「宇宙生煎（Space Bao）」，標榜是以植物肉搭配台灣時令食材，為傳統國民小吃「生煎包」帶來全新變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。