聽新聞
test
0:00 / 0:00
信義區絕美打卡點在這！海瑞溫斯頓聖誕裝置 101新亮相
越是寒冷的季節，越讓思念與團聚顯得益發重要。頂級珠寶鐘表品牌、「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）連續三年於台北101購物中心前，以「向愛啟程」為主題，打造了Winston Wishes祈願聖誕樹與藝術裝置，閃耀信義區、無分晝夜。
在這個祈願聖誕裝置藝術中，每個聖誕樹都代表一個不同的時區與城市，從生機蓬勃的紐約、古典貴氣的倫敦、活力的台北、優雅時尚的巴黎，當然還有亞洲的時尚之都東京，是全世界五個重要城市，更是海瑞溫斯頓的重要據點。同時裝置上宛如祖母綠形狀的藍色裝置，讓人聯想到海瑞溫斯頓與祖母綠、八角形的千絲萬縷，「她們」同時出現在Harry Winston的高級珠寶腕表中，同時聖誕樹稍的鑽石也和錦簇鑲嵌設計（Cluster）有異曲同工之妙。
現場除了可拍照打卡留念，還能挑選一個自己喜愛的城市當成背景美圖，寫下思念後以電子郵件E-Mail的形式寄出。讓愛與思念、心意一如鑽石，跨越時區抵達遠方，恆常溫暖、日常閃耀。Harry Winston祈願聖誕樹與藝術裝置將即日起至2022年1月2日止，地點則於台北101購物中心信義路出入口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言