信義區絕美打卡點在這！海瑞溫斯頓聖誕裝置 101新亮相

越是寒冷的季節，越讓思念與團聚顯得益發重要。頂級珠寶鐘表品牌、「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）連續三年於台北101購物中心前，以「向愛啟程」為主題，打造了Winston Wishes祈願聖誕樹與藝術裝置，閃耀信義區、無分晝夜。

在這個祈願聖誕裝置藝術中，每個聖誕樹都代表一個不同的時區與城市，從生機蓬勃的紐約、古典貴氣的倫敦、活力的台北、優雅時尚的巴黎，當然還有亞洲的時尚之都東京，是全世界五個重要城市，更是海瑞溫斯頓的重要據點。同時裝置上宛如祖母綠形狀的藍色裝置，讓人聯想到海瑞溫斯頓與祖母綠、八角形的千絲萬縷，「她們」同時出現在Harry Winston的高級珠寶腕表中，同時聖誕樹稍的鑽石也和錦簇鑲嵌設計（Cluster）有異曲同工之妙。