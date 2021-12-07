《南村有歌》系列經典名曲再現 復古歌廳秀1月11起每週二開幕

1/11起每週二，信義四四南村「PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計」集結多位實力派唱將合體開唱，推出三大系列經典名曲，包含以致敬台灣80年青春名曲為題，歌單囊括羅大佑、張雨生、瓊瑤、及致敬經典電影《七匹狼》、《搭錯車》、《異域》…等，作為系列一【復刻青春－我的80年代】揭開序幕，重返80年代台灣最不羈奔放的青春歲月。

回顧70年代亞洲電影市場，決不可錯過邵氏夢工廠，系列二【光影邵氏．台北之夜】幾乎將邵氏港片的電影膠捲層層拉開，自《梁山伯與祝英台》到《不了情》，系列歌單帶你夢迴最港味的電影光廊。最後系列三【舊情綿綿：台語歌曲的跳舞時代】重返台灣歌廳年代，從片單揭開台灣歲月風華，如早期名曲《雨夜花》、《舊情綿綿》，乃至在地市井文化與開創新台語歌運動的《向前走》、《追追追》等膾炙人口的歌曲。

本次邀請多位實力派歌手詮釋，包含「鐵肺男聲」卓義峯、「音樂劇天后」林姿吟、「超級星光大道」舞思愛、「普契尼節慶歌劇院男高音」孔孝誠、「歐洲歌唱大賽」吳子龍、「中國好聲音」陳章健、「爵士低音女王」施映安、「政大金旋獎冠軍」王奕凡等人參與演出，為期近半年，固定每周二演出，結合音樂劇場的總體美學，使用「歌說故事」的創作宗旨，化成浸潤身心與思想的全方位娛樂享受，希望能帶給觀眾 cabaret 式的體驗，讓其與表演者近距離的親密互動。

由聯合數位文創及金色晨曦主辦之《南村有歌》系列音樂會於明年1月11日在「PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計」演出（台北市信義區松勤街56號），購票請上udn售票網或節目官網查詢，客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00），敬請把握機會手刀搶票，不要錯過。

演出地點：PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計（台北市信義區松勤街 56 號）

演出資訊：

《南村有歌》系列音樂會

系列一：【復刻青春－我的 80 年代】

圖／聯合數位文創提供

－演出時間：1/11、1/18、1/25、2/8、2/15、2/22 周(二) 19:30

－售票連結： https://bit.ly/3rEJGJm

－系列介紹：台灣社會在經過1950年代的蓄積、1960年代的蓬勃，來到1970年代，一方面經濟迅速成長，另一方面也因國際局勢巨變而反求諸己，自立自強。文化界通過回溯中華文化的脈絡，重新思考自身的定位，也通過探尋當前立足之基礎，思索本土之意義，深情踏實，源遠流長，開出異樣璀璨的花朵，這花朵盛開到1980年代，便陸續結成豐美的果實。

1980年代的台北，精采刺激；受搖滾樂滋養的一代長成為社會菁英，雖未老成，但絕對青春無敵。於是，流行歌曲、大眾文學、電視電影，彼此交流互動，相得益彰，成就了一整個世代的奔放，光芒萬丈。





系列二：【光影邵氏．台北之夜】

圖／聯合數位文創提供

－演出時間：3/8、3/15、3/22、3/29 周(二) 19:30

－售票連結： https://bit.ly/3psa3Qk

－系列介紹：邵氏製片廠座落於香港九龍清水灣，自1950年代初期以來，它所生產的電影對於整個東亞地區，乃至於全球華語區域的觀眾而言，幾乎形成一種「文化原鄉」的認同與共鳴，台灣更是它極重要的合作夥伴與映演市場。

邵氏出品的《楊貴妃》、《武則天》等歷史宮闈電影，曾代表我國參加歐洲一級影展，揚威國際；《梁山伯與祝英台》轟動全台，進而成就邵氏公司的銀壇霸業；《黑森林》、《山歌姻緣》、《西遊記》、《菁菁》、《船》等精采影片來台出外景，《藍與黑》、《烽火萬里情》等史詩巨片更有軍方支援拍攝戰爭場面。進入功夫武打、刀劍武俠電影當紅的年代，又是另外一種迷人風景。

而邵氏電影裡面收錄的歌曲，正如同它的電影一樣，深深影響了台灣的流行音樂，其優美的詞曲啟發了整個世代的觀眾與創作者，動人的聲音表演也伴隨明星的容顏，與你我長相左右。





系列三：【舊情綿綿：台語歌曲的跳舞時代】

圖／聯合數位文創提供

－演出時間：5/10、5/17、5/24、5/31 (二) 19:30

－售票連結： https://bit.ly/3GeEpwn

－系列介紹：

走過將近百年歲月的台語流行歌謠，是庶民生活的重要成分，也與時代的脈動息息相關。讓我們一起回顧不同時期的台語經典歌曲，娓娓唱出綿密的光陰舊情。

粉絲專頁： https://www.facebook.com/udnperformance/

活動官網： https://uevent.udnfunlife.com/playground2022

主辦單位：udnFunLife 聯合數位文創、金色晨曦