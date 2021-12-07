快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謝哲青帶民眾從歷史領略浪漫的永恆藝術

聯合新聞網 / 聯合數位文創
慕夏作品〈吉絲夢妲〉。圖 / 聯合數位文創 提供
慕夏作品〈吉絲夢妲〉。圖 / 聯合數位文創 提供

知名作家謝哲青受邀為慕夏特展舉行相關主題講座。 圖 / 聯合數位文創 提供
知名作家謝哲青受邀為慕夏特展舉行相關主題講座。 圖 / 聯合數位文創 提供
「永恆慕夏─線條的魔術」特展將於年底盛大開展，主辦單位聯合數位文創特別於展前邀請知名作家謝哲青舉辦相關主題講座，以他自身豐富的經歷，結合歷史、地理觀點，帶領民眾一起走進新藝術巨擘─慕夏的浪漫美學中。

慕夏畫展距上次在台灣展出已經是十年前，此次巡迴確認登台消息一公佈，即受到許多藝文迷的關注與討論，而有別於上次展覽，這次的策展主軸聚焦在慕夏及其藝術創作基礎「慕夏風格」的建立過程，以及如何逐漸影響後代藝術，主辦單位為讓民眾能更多元的了解慕夏主題展，邀請深耕藝術文史，有『行走的百科全書』之稱的謝哲青前來演講，講座以「世紀末的年輕風格」為題，分享西元1880年後廣泛發展的「新藝術運動」如何翻轉世界藝術史。

謝哲青在演講開頭即問台下的聽眾為什麼喜歡慕夏呢？他從自己收藏的「慕夏風格」捷克鈔票出發，依循著歷史線為橫軸，地理位置為縱軸，由慕夏從摩拉維亞至巴黎最後回到家鄉捷克，閱讀與遊歷相當豐富的謝哲青，在簡報中以多幅的畫作，交叉著他到歐洲各地所拍下的建築物、藝術作品，讓與會的聽眾能更接地氣的了解到「新藝術」與「慕夏風格」是如何深刻的影響著當代的生活日常。慕夏風格為何能如此獨特與永久影響後世，謝哲青提到：「巴洛克藝術是影響新藝術的表現，慕夏風格即是巴洛克、洛可可的融合與自我內化後的創新。」從慕夏為當時歐洲的知名女伶莎拉・伯恩哈特畫的7幅海報，即可看出慕夏畫風的獨特，也造就了他往後的成就。

慕夏作品〈喬勃牌煙卷紙〉海報。圖 / 聯合數位文創 提供
慕夏作品〈喬勃牌煙卷紙〉海報。圖 / 聯合數位文創 提供

慕夏創作了大量的畫、海報、廣告和書的插畫，其作品裝飾主義濃厚，引來數人模仿，成為「新藝術運動」的重要推動者；而後愛國的慕夏回到祖國捷克後，用18年創作20幅廣為後世所知的巨作「斯拉夫史詩」，為捷克留下無可比擬的精神力量。最後謝哲青以「慕夏轉化人類過去2000年的藝術風格，也讓生長在未來的我們，可以了解過去藝術的源流」為總結，並提到慕夏巡迴展在時隔十年後，又值全球疫情期間，能再度於台北展出實在難得，有別於之前的展覽，此次策展人還邀約受慕夏風格影響的台灣漫畫家、新興繪師共同展出，呼籲聽眾一定要把握難得的機會，親臨現場感受捷克國寶慕夏大師的魅力！

「永恆慕夏─線條的魔術」特展，12月18日中正紀念堂1展廳開展。圖 / 聯合數位文創 提供
「永恆慕夏─線條的魔術」特展，12月18日中正紀念堂1展廳開展。圖 / 聯合數位文創 提供

演講在滿棚聽眾熱烈的掌聲中圓滿結束，主辦單位聯合數位文創預告，為滿足喜愛慕夏與謝哲青的民眾，此次演講將截取精華片段，結合謝哲青老師的展覽導覽，收錄於線上播出，更多資訊請隨時關注展覽官網

【永恆慕夏-線條的魔術 特展】

▍日期：2021/12/18（六）- 2022/4/5（二）

▍地點：中正紀念堂 1展廳

▍udn售票網：https://bit.ly/3D48w7x（預售票優惠只到12/17止）

▍展覽官網：https://uevent.udnfunlife.com/MuchaExhibition

▍主辦單位：聯合數位文創、時藝多媒體

謝哲青 捷克 文創

延伸閱讀

2022台灣燈會在高雄 百年鐵道園區重啟哈瑪星光任務

2021鶯歌藝術季 侯市長帶路迎向「後藝新生活」 fun閃新北敲幸福

2021新北文化獎 延續傳統、發展創新，讓世界看見新北的多元

捷克議長：歐洲國家與陸打交道要團結 依賴陸風險巨大

相關新聞

撐不住！瓦城5品牌「調漲3%」 胖老爹炸雞全台漲價

受到原物料價格調漲，瓦城集團宣佈，旗下的瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心等5個品牌，將於12月15日起調整價格，整...

獨／開業8年 永康街「鄰居家」人氣早午餐悄熄燈

受到新冠肺炎疫情影響，全台許多餐飲名店都受到波及。位於台北永康商圈內的早午餐「鄰居家NEXT DOOR」，近期也被發現已...

天母SOGO超市買一送一狂被掃貨 京站抽12元吃主題餐廳

一連串的漲價潮讓民眾荷包壓力山大，百貨年度最優惠的周年慶，其商品折扣力道此時在消費者眼裡更是「有感」，天母SOGO周年慶...

香水之王Henry Jacques的創新之作：Clic-Clac固體香水

被譽為香水之王的法國高級訂製香水品牌Henry Jacques亨利·雅克，一直在許多追尋自我風格的人眼中，是殿堂級的香水...

新光三越年末發紅包！會員扣10點免消費送1千元抵用金

漲價潮襲來，讓許多民眾感到荷包壓力山大，新光三越在年末節慶支出旺季的此刻，首度在耶誕季加碼發紅包，12月8日起至12月2...

植物肉當內餡！茹素也能吃的「宇宙生煎」插旗永康街

由未來時研所創立的「宇宙生煎（Space Bao）」，標榜是以植物肉搭配台灣時令食材，為傳統國民小吃「生煎包」帶來全新變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。