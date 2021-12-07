謝哲青帶民眾從歷史領略浪漫的永恆藝術

知名作家謝哲青受邀為慕夏特展舉行相關主題講座。 圖 / 聯合數位文創 提供 「永恆慕夏─線條的魔術」特展將於年底盛大開展，主辦單位聯合數位文創特別於展前邀請知名作家謝哲青舉辦相關主題講座，以他自身豐富的經歷，結合歷史、地理觀點，帶領民眾一起走進新藝術巨擘─慕夏的浪漫美學中。

慕夏畫展距上次在台灣展出已經是十年前，此次巡迴確認登台消息一公佈，即受到許多藝文迷的關注與討論，而有別於上次展覽，這次的策展主軸聚焦在慕夏及其藝術創作基礎「慕夏風格」的建立過程，以及如何逐漸影響後代藝術，主辦單位為讓民眾能更多元的了解慕夏主題展，邀請深耕藝術文史，有『行走的百科全書』之稱的謝哲青前來演講，講座以「世紀末的年輕風格」為題，分享西元1880年後廣泛發展的「新藝術運動」如何翻轉世界藝術史。

謝哲青在演講開頭即問台下的聽眾為什麼喜歡慕夏呢？他從自己收藏的「慕夏風格」捷克鈔票出發，依循著歷史線為橫軸，地理位置為縱軸，由慕夏從摩拉維亞至巴黎最後回到家鄉捷克，閱讀與遊歷相當豐富的謝哲青，在簡報中以多幅的畫作，交叉著他到歐洲各地所拍下的建築物、藝術作品，讓與會的聽眾能更接地氣的了解到「新藝術」與「慕夏風格」是如何深刻的影響著當代的生活日常。慕夏風格為何能如此獨特與永久影響後世，謝哲青提到：「巴洛克藝術是影響新藝術的表現，慕夏風格即是巴洛克、洛可可的融合與自我內化後的創新。」從慕夏為當時歐洲的知名女伶莎拉・伯恩哈特畫的7幅海報，即可看出慕夏畫風的獨特，也造就了他往後的成就。

慕夏作品〈喬勃牌煙卷紙〉海報。圖 / 聯合數位文創 提供

慕夏創作了大量的畫、海報、廣告和書的插畫，其作品裝飾主義濃厚，引來數人模仿，成為「新藝術運動」的重要推動者；而後愛國的慕夏回到祖國捷克後，用18年創作20幅廣為後世所知的巨作「斯拉夫史詩」，為捷克留下無可比擬的精神力量。最後謝哲青以「慕夏轉化人類過去2000年的藝術風格，也讓生長在未來的我們，可以了解過去藝術的源流」為總結，並提到慕夏巡迴展在時隔十年後，又值全球疫情期間，能再度於台北展出實在難得，有別於之前的展覽，此次策展人還邀約受慕夏風格影響的台灣漫畫家、新興繪師共同展出，呼籲聽眾一定要把握難得的機會，親臨現場感受捷克國寶慕夏大師的魅力！

「永恆慕夏─線條的魔術」特展，12月18日中正紀念堂1展廳開展。圖 / 聯合數位文創 提供

演講在滿棚聽眾熱烈的掌聲中圓滿結束，主辦單位聯合數位文創預告，為滿足喜愛慕夏與謝哲青的民眾，此次演講將截取精華片段，結合謝哲青老師的展覽導覽，收錄於線上播出，更多資訊請隨時關注 展覽官網 。

【永恆慕夏-線條的魔術 特展】

▍日期：2021/12/18（六）- 2022/4/5（二）

▍地點：中正紀念堂 1展廳

▍udn售票網： https://bit.ly/3D48w7x （預售票優惠只到12/17止）

▍展覽官網： https://uevent.udnfunlife.com/MuchaExhibition

▍主辦單位：聯合數位文創、時藝多媒體