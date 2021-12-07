耶誕送禮表心意 日、台、北歐輕奢珠寶將祝福隨身

轉眼間2021年已將邁入尾聲，歲末佳節送禮，最受歡迎的莫過於可配戴在身上的珠寶，許多品牌除了在此際推出具有冬日氛圍的新作，並同時提供各種優惠好禮：日本珠寶AHKAH以輕奢鑽石的光芒和香氣點亮生活，台灣珠寶設計師林曉同則以溫潤的玉石為彼此繫上幸運，而來自丹麥的喬治傑生（Georg Jensen）則以充滿自然主義的設計捎來北國的冬日情懷。

北歐的喬治傑生，本季珠寶新作透過充滿美好寓意的設計理念，建立起情感的連結。以層疊設計為主軸的經典FUSION秋冬鑲鑽珠寶新作結合18K黃金、白金、玫瑰金等三色金質，更加容易日常搭配。OFFSPRING以大環圍繞小圈的詩意結構，頌揚相互依存的愛，提供18K黃金鑲鑽的暖色調和純銀的份量感新品。MOONLIGHT GRAPES月光葡萄珠寶則以精緻工藝處理純銀葡萄，更顯細緻纖巧。自即日起至12月31日止，單筆消費滿指定額度，即可獲贈輕奢時尚口罩掛鍊組，數量有限，贈完為止。

1997年誕生的日本AHKAH輕珠寶，設計巧妙融合時尚風格與藝術創意。本季新作「diamond with you」以細緻的小鑽石結合黃K金為主要素材：serenity系列以米粒鑽圍繞著極致透明的梯形切割的鑽石主石，線條方長優雅； binde givre和binde snow分別以正菱形和四爪鑲嵌的圓鑽搭配一枚垂墜的圓形鑽石，造型小巧簡約非常討喜。即日起於專賣店凡購買指定商品即可獲得佛手柑主調的AHKAH Holiday系列限量香氛蠟燭，數量有限，送完為止。