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耶誕送禮表心意 日、台、北歐輕奢珠寶將祝福隨身

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
AHKAH於耶誕前夕推出多款適合送禮的新作。圖／AHKAH提供
AHKAH於耶誕前夕推出多款適合送禮的新作。圖／AHKAH提供

轉眼間2021年已將邁入尾聲，歲末佳節送禮，最受歡迎的莫過於可配戴在身上的珠寶，許多品牌除了在此際推出具有冬日氛圍的新作，並同時提供各種優惠好禮：日本珠寶AHKAH以輕奢鑽石的光芒和香氣點亮生活，台灣珠寶設計師林曉同則以溫潤的玉石為彼此繫上幸運，而來自丹麥的喬治傑生（Georg Jensen）則以充滿自然主義的設計捎來北國的冬日情懷。

北歐的喬治傑生，本季珠寶新作透過充滿美好寓意的設計理念，建立起情感的連結。以層疊設計為主軸的經典FUSION秋冬鑲鑽珠寶新作結合18K黃金、白金、玫瑰金等三色金質，更加容易日常搭配。OFFSPRING以大環圍繞小圈的詩意結構，頌揚相互依存的愛，提供18K黃金鑲鑽的暖色調和純銀的份量感新品。MOONLIGHT GRAPES月光葡萄珠寶則以精緻工藝處理純銀葡萄，更顯細緻纖巧。自即日起至12月31日止，單筆消費滿指定額度，即可獲贈輕奢時尚口罩掛鍊組，數量有限，贈完為止。

1997年誕生的日本AHKAH輕珠寶，設計巧妙融合時尚風格與藝術創意。本季新作「diamond with you」以細緻的小鑽石結合黃K金為主要素材：serenity系列以米粒鑽圍繞著極致透明的梯形切割的鑽石主石，線條方長優雅； binde givre和binde snow分別以正菱形和四爪鑲嵌的圓鑽搭配一枚垂墜的圓形鑽石，造型小巧簡約非常討喜。即日起於專賣店凡購買指定商品即可獲得佛手柑主調的AHKAH Holiday系列限量香氛蠟燭，數量有限，送完為止。

台灣珠寶設計師林曉同深受歡迎的隨玉而安系列「玉蝴蝶結」珠寶，新作以母親親手為子女繫上祝福的美好寓意為發想，透過獨特立體玉雕工藝，將禮物盒上柔軟緞帶幻化成經典溫潤玉蝴蝶結，包括套鍊、戒指、手鍊等不同類型的珠寶，象徵將自己的心意繫在對方心中。

喬治傑生OFFSPRING系列18k黃金環扣手鍊，13萬5,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生OFFSPRING系列18k黃金環扣手鍊，13萬5,000元。圖／喬治傑生提供
林曉同珠寶玉蝴蝶結戒指，大52,500元起；小34,250元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶玉蝴蝶結戒指，大52,500元起；小34,250元起。圖／林曉同珠寶提供
AHKAH grand scintiller黃K金鑲鑽戒指，60,400元。圖／AHKAH提供
AHKAH grand scintiller黃K金鑲鑽戒指，60,400元。圖／AHKAH提供
AHKAH binde givre黃K金鑲鑽耳環，17,400元。圖／AHKAH提供
AHKAH binde givre黃K金鑲鑽耳環，17,400元。圖／AHKAH提供
喬治傑生FUSION系列18k黃金、白金、玫瑰金鑲鑽手鍊，58,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生FUSION系列18k黃金、白金、玫瑰金鑲鑽手鍊，58,000元。圖／喬治傑生提供
林曉同珠寶玉蝴蝶結套鍊新品，45,000元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶玉蝴蝶結套鍊新品，45,000元起。圖／林曉同珠寶提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列純銀小葡萄戒指，8,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列純銀小葡萄戒指，8,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列珠寶於本季推出多件適合送禮的新作。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列珠寶於本季推出多件適合送禮的新作。圖／喬治傑生提供
AHKAH serenity黃K金鑲鑽耳環，17,400元。圖／AHKAH提供
AHKAH serenity黃K金鑲鑽耳環，17,400元。圖／AHKAH提供

珠寶 鑽石

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