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疫情變數多 過年圍爐年菜外賣夯 會員送「萌虎包」

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
衝刺疫後商機，各星級飯店近期開始宣傳年菜外賣，品項多樣，送禮自用皆合適。圖／高雄福容飯店提供
衝刺疫後商機，各星級飯店近期開始宣傳年菜外賣，品項多樣，送禮自用皆合適。圖／高雄福容飯店提供

農曆年腳步接近，疫情等不確定性因素猶在，許多人想外出用餐，又怕增加防疫風險，在家圍爐成為相對安心的選擇，各大飯店也開始宣傳年菜外賣，商機先搶先贏。

領了年終好好犒賞自己與家人，購買星級飯店年菜是許多家庭年節必備的「儀式感」，看準年菜外帶商機，福容大飯店高雄店推出多樣年菜特色料理及獨家優惠，即日起到2022年1月24日推出「福虎生風精選年菜外帶優惠」，業者選用精美器皿，當天現場取回即可輕鬆上桌享用，在家也能有飯店級豪華規格。

福容大飯店高雄店年菜外帶優惠，菜色包含主廚招牌手路菜「精選福容小滿漢」、象徵年年有餘的「古法甘露海石斑」、傳統名菜「津白蟹粉獅子頭」、復古的「古早櫻花蝦米糕」、海味十足的「大發利市鮮蝦球」，還有用料最豐富的「一品鮑魚佛跳牆」，道道皆由星級飯店廚師現煮的菜餚。為回饋享福卡會員，福容高雄店推出獨家會員優惠，享福卡會員獨享單筆折扣後滿5000元即贈虎虎生風萌虎包6顆。

迎接金虎年，福容大飯店高雄店今年除推出「福虎生風精選年菜外帶優惠」，即日起至12月31日止限量推出「吉醬糕升伴手禮禮盒」，其中包含「福容精選XO醬禮盒」、「港式臘味蘿蔔糕 + 懷舊家鄉芋頭糕 + 古法糯香紅豆糕」組合等，送禮自用皆宜。

衝刺疫後商機，各星級飯店近期開始宣傳年菜外賣，品項多樣，送禮自用皆合適。圖／高雄福容飯店提供
衝刺疫後商機，各星級飯店近期開始宣傳年菜外賣，品項多樣，送禮自用皆合適。圖／高雄福容飯店提供
衝刺疫後商機，各星級飯店近期開始宣傳年菜外賣，品項多樣，送禮自用皆合適。圖／高雄福容飯店提供
衝刺疫後商機，各星級飯店近期開始宣傳年菜外賣，品項多樣，送禮自用皆合適。圖／高雄福容飯店提供
衝刺疫後商機，各星級飯店近期開始宣傳年菜外賣，品項多樣，送禮自用皆合適。圖／高雄福容飯店提供
衝刺疫後商機，各星級飯店近期開始宣傳年菜外賣，品項多樣，送禮自用皆合適。圖／高雄福容飯店提供
衝刺疫後商機，各星級飯店近期開始宣傳年菜外賣，品項多樣，送禮自用皆合適。圖／高雄福容飯店提供
衝刺疫後商機，各星級飯店近期開始宣傳年菜外賣，品項多樣，送禮自用皆合適。圖／高雄福容飯店提供

年菜 疫情

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