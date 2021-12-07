限定兩週！美國西岸海陸好料 MUCHOYAKI餐廳一次給足

美國西岸西雅圖生蠔、愛達荷州牛肉、阿拉斯加野生紅鮭魚，一次滿足！為了讓台灣消費者可以品嚐風靡全球的美西優質食材，美國西部農業貿易協會（WUSATA）攜手台灣牛排教父鄧有癸（Danny）於台北MUCHOYAKI餐廳，帶來即日起至12月18日為期兩週的「印象美西美食週」，透過10道以上期間限定菜色，展現美西農作與海鮮食材力與美的豐厚滋味，菜色單點120元起、午間套餐1,050元起、晚間套餐1450元起。

美國西部包含阿拉斯加州（Alaska）、亞利桑那州（Arizona）、加利福尼亞州（California）、科羅拉多州（Colorado）、夏威夷（Hawaii）、 愛達荷州（Idaho）、蒙大拿州（Montana）、內華達州（Nevada）、新墨西哥州（New Mexico）、俄勒岡（Oregon）、猶他州（Utah）、華盛頓州（Washington）、懷俄明州（Wyoming）共13個州，以及關島（Guam）、北⾺利安納群島（Northern Marianna Islands）、美屬薩摩亞群島（American Samoa），來台推廣美西食材的美國西部農業貿易協會Western United States Agricultural Trade Association（WUSATA），精選台灣人接受度高的優質食品、飲品與農產品、海鮮等食材，於此次「印象美西美食週」攜手台灣牛排教父鄧有癸Danny，透過MUCHOYAKI餐廳輕鬆分享的用餐風格，帶來多道包含美西食材的美味佳餚，喚醒台灣人對美國食材的美味印象。

其中著名的黃石國家公園所在地愛達荷州，高品質馬鈴薯舉世聞名，牛排館裡最重要的高品質牛肉，也多來自愛州。斯內克河頂級肋眼牛排（1,980元），精選美國牛肉農業部USDA（United States Department of Agriculture ）所訂定，僅佔據生產量只有美國牛肉僅2.9%的極佳級（USDA Prime）肋眼牛排，肋眼牛排擁有完美厚切與鮮嫩口感，煎烤後的肉質可感受到油花在纖維間展現的肉汁滿足感，尤其以16oz份量來切片分享的易食風格，更是恰到好處的品嚐體驗。除了肋眼牛排料理，另有份量十足的和牛漢堡等可單點享用。

位在美國西北沿岸的華盛頓州，以星巴克發源地西雅圖最為知名，咖啡傳達生活品味之外，西雅圖生蠔更是西雅圖飲食文化裡不可或缺的美味。寒冷水域養殖的西雅圖生蠔相較法國生蠔而言更為清新甜美，沒有複雜風味的特色，成為容易接受的選擇。此次精選約15公分大尺寸的西雅圖焗烤生蠔（380元），吳曉芳師傅將生蠔搭配西班牙肉腸與辣椒醬汁香煎，鮮脆口感中帶有鹹香微辣的豐厚滋味，顛覆一般生蠔的吃法，任何人都能輕易享受西雅圖生蠔的美味。

全球最適合觀賞極光的阿拉斯加州，不只為旅人們帶來綠光幸福，獨特天然資源與周內禁止魚類養殖條例，為饕客帶來美味的野生紅鮭魚。阿拉斯加州油封鮭魚（750元），精選肉質鮮紅扎實的100%野生紅鮭魚，吳曉芳主廚以油封舒肥手法熟化，讓厚切鮭魚中心仍保持半生熟的鮮嫩口感，接著再以鐵板煎脆魚皮，一塊鮭魚不僅兼具脆口與鮮嫩，主廚更特別安排煙燻鮭魚共同搭配，兩者堆疊入口後，在口中迸出的不只是脆嫩，從煙燻到油脂的豐厚滋味，充分感受到阿拉斯加州野生紅鮭魚的多種烹調可能性。

在美國加州非常受歡迎的柯本沙拉（Cobb Salad），集結加州酪梨、雞肉、水煮蛋等食材（380元），食材豐富具飽足感又不厚重。

華盛頓州洋蔥湯（300元）以較為清爽的雞骨湯取代牛骨湯，表現出洋蔥原有甜度與香濃滋味，並使用了美國產的巧達起司、傑可起司焗烤，增加層次與冬季溫暖厚實感。

甜點華盛頓州覆盆子起士派（420元），則以華盛頓州肥沃火山土壤所孕育出的華盛頓覆盆子為主角，搭配香草風味的奶油起司、酸起司，風味具天然酸甜的覆盆子，使甜點在起司的乳香之間跳脫出濃膩風格，具活潑顯明的酸甜度。