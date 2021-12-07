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八里療養院成立32周年 辦系列職能復健團康活動

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
八里療養院成立32周年，舉辦一系列職能復健的團康活動。圖／新北市八里療養院提供
八里療養院成立32周年，舉辦一系列職能復健的團康活動。圖／新北市八里療養院提供

衛生福利部八里療養院成立32周年，近期辦理一系列院慶活動，其中職能治療科於12月2日以精神康復五力為主軸，在院內體育館舉辦住院病人闖關活動，讓住民在歡慶的同時，也能進行職能復建活動，八里療養院內瞬間充滿歡樂聲。

此次活動由八里療養院張介信院長熱情開場，並實際走訪每道關卡，與住民同樂於闖關活動中。

八里療養院職能治療科主任張自強指出，職能復健是運用「有目的的活動」做為職療媒介，維持、發展或重建病人日常生活技能，而本次闖關活動係以精神復健康復五力為理念，精心設計五道有趣的關卡，包含抗壓力-打倒不倒翁、健腦力-搖搖金魚賓果、自主力-比手畫腳、融合力-釣水瓶、產能力-製作模範餅乾，讓病人們藉由活動提升參與意願，並達到職能治療的目的。

八里療養院表示，病人接受職能復健訓練治療後，隨時間一天天的進步，甚至能產出美麗的陶藝、拼布等相關產品，他們每年初會舉辦「我是藝術家」展覽活動，作品皆是病人們復建的成果展現，當作品備受肯定時也能提升病人的自信心，勇敢面對疾病及病程的挑戰。

八里療養院補充，今年新北庇護禮是由本院幸福小站庇護商店與新北庇護禮合作，結合鶯歌陶瓷與禮承設計團隊，打造全新的櫻花陶瓷盤禮盒「遇見幸福」，民眾可到購物平台或新北市幸福小站庇護商店下單訂購，作伙來支持肯定病人的成果展現及美麗作品。

八里 復健

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