草莓堆成山！PABLO「草莓塔」限時9折 還有抹茶芋泥塔

隨著草莓的時節到來，來自日本的「PABLO」，再度推出豪華的「草莓派對起司塔」，並可享限時9折的優惠。另外呼應聖誕月，還有「白色山莓迷你起司塔」以及聯名辻利茶舗的「抹茶芋泥起司塔」聖誕版本同步登場，為聖誕佳節迎來濃濃甜蜜感。

PABLO季節限定的「草莓派對起司塔」，是許多草莓控、甜點控冬季必吃的人氣甜點。今年塔面上擠滿草莓卡士達內餡，並鋪上新鮮草莓丁、巧克力脆片，不僅有著酸甜草莓香，還有巧克力的苦甜滋味，每顆899元。12月8日至12月14日期間，現場購買及預購可享限時9折的優惠。