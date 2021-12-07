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草莓堆成山！PABLO「草莓塔」限時9折 還有抹茶芋泥塔

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
華麗的「草莓派對起司塔」，每顆899元，並有限時9折的優惠。圖／PABLO提供
華麗的「草莓派對起司塔」，每顆899元，並有限時9折的優惠。圖／PABLO提供

隨著草莓的時節到來，來自日本的「PABLO」，再度推出豪華的「草莓派對起司塔」，並可享限時9折的優惠。另外呼應聖誕月，還有「白色山莓迷你起司塔」以及聯名辻利茶舗的「抹茶芋泥起司塔」聖誕版本同步登場，為聖誕佳節迎來濃濃甜蜜感。

PABLO季節限定的「草莓派對起司塔」，是許多草莓控、甜點控冬季必吃的人氣甜點。今年塔面上擠滿草莓卡士達內餡，並鋪上新鮮草莓丁、巧克力脆片，不僅有著酸甜草莓香，還有巧克力的苦甜滋味，每顆899元。12月8日至12月14日期間，現場購買及預購可享限時9折的優惠。

除此之外，PABLO聯名日本辻利茶舗的「抹茶芋泥起司塔（聖誕版）」，以經典的半熟起司塔搭配辻利茶舗茶葉，讓奶香與抹茶的微澀感相互呼應，再搭配上淡雅的芋泥餡料，帶來饒富層次的甘甜與茶香回韻。聖誕版本還加上草莓與白玉組合而成的聖誕老人，增添時節趣味感，每個598元。「PABLO迷你－白色山莓」則是將起司塔與覆盆子醬、煉乳、白巧克力等元素相互結合，每顆88元。

PABLO與辻利茶舗聯名推出的「抹茶芋泥起司塔（聖誕版）」，每個598元。圖／PABLO提供
PABLO與辻利茶舗聯名推出的「抹茶芋泥起司塔（聖誕版）」，每個598元。圖／PABLO提供
PABLO迷你－白色山莓，每顆88元。圖／PABLO提供
PABLO迷你－白色山莓，每顆88元。圖／PABLO提供

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