「國插週報」再度爆紅！插畫家Cherng成為台灣第一人 被GUCCI相中攜手推出主題貼圖

今年義大利時尚品牌GUCCI迎來創立100周年的重要時刻，已陸續在全球推出了許多活動、展覽和限定系列商品來慶祝這個里程碑。讓人驚喜的是，以馬來貘LAIMO一角走紅、人稱「國插」（國際知名插畫家）的台灣插畫家Cherng，居然也以一種非常特別的方式參與了GUCCI 100周年這件大事—與GUCCI推出聯名Line動態貼圖。與國際知名的精品大牌合作，這下可以說是真正實踐了「國插」這個稱號的意義。當圓滾滾的黑白馬來貘穿上印有經典logo的GUCCI服飾，還有什麼比這個更古怪有趣的呢？

這次GUCCI與Cherng的合作，共推出了8款動態貼圖，Cherng筆下的LAIMO與小貘都是本次貼圖的主角。他們穿戴GUCCI歡慶100周年的Aria系列與此系列中的The Hacker project（和Balenciaga互相翻玩的設計）單品，搭配上實用度很高的日常問候情境，只要加入GUCCI台灣官方Line好友即可免費下載，使用期限為90天。 台灣插畫家Cherng與GUCCI推出聯名Line動態貼圖，共有8種款式。圖／摘自GUCCI台灣官方Line 台灣插畫家Cherng與GUCCI推出聯名Line動態貼圖，共有8種款式。圖／摘自GUCCI台灣官方Line

談到這次在100周年這麼重要的時刻與GUCCI牽起合作的緣分，Cherng表示感到非常榮幸，今年剛好也是他創造出LAIMO的10周年，對他來說也格外有意義。「這次的合作應該是LAIMO試過的所有造型中最貴的吧！而且因為LAIMO的身體胖胖的、四肢也短短的，我前期花了蠻久的時間構想貼圖樣貌，去思考要怎麼讓他能夠配合GUCCI的服裝、配件，讓畫面看起來比較合理一點。」Cherng說，至於動作的設計，則是配合使用情境去發想。他也透露，GUCCI提供給他的方向非常明確，改動的幅度也很小，所以合作起來算是很順利。而在8款貼圖中，他自己本身最喜歡的是馬術背心配雙色馬靴的那款，「這組效果最能展現LAIMO和小貘的可愛感，也很俏皮優雅。」 以馬來貘LAIMO一角走紅、人稱「國插」（國際知名插畫家）的台灣插畫家Cherng，與GUCCI推出聯名Line動態貼圖。圖／Cherng提供

遇上靈感枯竭期 靠「國插週報」迎接事業第二春

與GUCCI這樣非常有代表性的人氣品牌合作，也算是Cherng插畫之路解鎖了另一大成就。不過回顧從2011年12月在Facebook開設粉絲專頁以來，Cherng的創作之路其實也經歷了許多不同的階段，也不是一路都順風順水。從最初期單純畫些自己和朋友都會喜歡的搞笑內容，到爆紅之後開始有許多專欄的配合，接著更是宛如迪士尼一般開始做各種授權商品的合作，雖然表面上看起來都是在做他喜歡的繪畫相關創作，但隨著商業合作案的暴增，有一些原本最單純、好玩的事情也逐漸沒那麼多時間去執行，同時遇到了靈感上的枯竭、撞牆期，這讓他自認自己「沉寂」了好一段時間。 由粉絲投稿故事所產生的「國插週報」內容共鳴度高，頗受歡迎，被Cherng視為掀起他事業第二春的契機。圖／摘自Cherng臉書粉絲團

Cherng：「幾年前就有些老粉絲來跟我說『你怎麼好像都沒有再畫一些好笑的主題了？很懷念以前的你。』我當時聽完其實就只是逃避，也沒有馬上改變自己當下在做的事，想說先賺錢再說，但自己同時也覺得好像一直活在背叛粉絲的陰影底下。後來去年七月開始因為疫情的緣故，活動、合作比較少，我在家也沒事做，剛好看到很多人會在IG跟粉絲玩問答，但沒有人用插畫的方式執行，所以『國插週報』這個企劃就因此誕生了。」

「國插週報」顧名思義就是國際知名插畫家所推出的週報，是現在Cherng每個星期都會做的固定主題，每週日他會發想一個題目，透過IG限時動態向粉絲徵件（文字描述），再從中挑選貼合主題又有趣的內容來用「插畫」呈現，隔天也就是週一馬上推出，因為內容非常有趣好笑，而且是與粉絲互動所產生的，共鳴度很高，所以不只讓他重拾最初那種創作的樂趣，也被他視為為他掀起「事業第二春」的企劃。據他觀察，他的IG因為「國插週報」至少多了快十萬追蹤人數，臉書粉專則是從推出企劃前的106萬到現在有114萬粉絲。 說錯話（口誤）系列，是「國插週報」的長青單元，人氣非常旺。圖／摘自Cherng臉書粉絲團

由粉絲投稿故事所產生的「國插週報」內容共鳴度高，頗受歡迎，被Cherng視為掀起他事業第二春的契機。圖／摘自Cherng臉書粉絲團

對風格超有堅持 不夠好笑就不畫

雖然收穫了非常熱烈的反應，也帶來了不少商業合作案，但是「國插週報」其實執行起來也遇到了蠻多問題。首先就是週日徵件、週一出稿的時間壓力，隨著越來越多人喜歡這個企劃，投稿量也變很多。「之所以選擇隔天馬上出稿，是因為IG限時動態只有24小時，我覺得大家會很想快點看到自己投的稿有沒有被畫出來，所以就都是安排隔天出。只有商業合作案會例外，因為需要審稿時間。」另外就是有些題目徵到的回答重複性太高、不夠好笑，這時候就得抓緊時間換題目再重來一遍，「通常我問題發出去後，大約過了半天就知道能不能執行，有時候有些題目雖然獲得較少的答案（大該一千多則），但每個都很有趣，還是很適合畫出來，像是最近的媽寶系列。相反的有時候有些問題徵到很多答案（最多有四千則），但是幾乎都差不多，就很難執行。」

另外，畢竟文字描述和插畫呈現有篇幅上的差異，所以他還必須考慮到題目所徵求到的答案被畫成插畫能否恰到好處地傳達原本描述的精髓，如果不行，即便答案再怎麼好笑他也不會挑選，或是乾脆換個題目。「雖然我做這個企劃還是很有熱情的，但目前發想題目是最痛苦的部分！有些題目想起來很好笑，但真的畫出來是另外一回事，所以我現在也會徵求粉絲意見，讓他們告訴我想看什麼樣的題目。」所以如果大家有什麼想法，也歡迎去告訴Cherng，也許你能幫他解決某一週為題目焦頭爛額的困境。 以馬來貘LAIMO一角走紅、人稱「國插」（國際知名插畫家）的台灣插畫家Cherng，與GUCCI推出聯名Line動態貼圖。圖／Cherng提供

希望專屬的獨特幽默感被看見 別再叫他馬來貘

如果你是「國插週報」的忠實讀者，應該有發現，在這個企劃中，讓Cherng闖出名號的LAIMO並不是主角，他們只會偶爾出現在邊邊角角。取而代之的，是更多他在繪畫上的特色展現和呈現主題的精準筆法與架構安排。「現階段的我其實會比以前更從自己本身出發，讓我這個人的特質更走出來一點。」他說其實他本身在行的應該是用自己的觀點去說好笑的事情，畫LAIMO的時候會有點不像他自己，比較像是在幫另一個人寫故事，而他的這種體悟也是在被老粉絲詢問「為什麼都不再畫好笑圖文」之後才意識到的。

「所以後來像『國插週報』，還有之前動物園的馬來貘寶寶命名活動大家會看到我一直四處留言、爭取我發想的『貘花豆』能夠被選中，這些都是契機，希望透過這樣的方式和過程去展現我個性好笑的那一面。」他說之後LAIMO系列角色暫時會維持現狀，不會是他發想插畫的主角，未來會有比較多能展現他個人美感的創作誕生。「我其實希望大家可以用『幽默的創作人』來看我，用我的本名『楊承霖』或是『國插』稱呼我，不要都喊『馬來貘』，或是叫不出名字的『那個』。」 以馬來貘LAIMO一角走紅、人稱「國插」（國際知名插畫家）的台灣插畫家Cherng，與GUCCI推出聯名Line動態貼圖。圖／Cherng提供

不過如果要聚焦在他自己本身，那勢必會真的需要從LAIMO的身後走出來，會遇到更多眼光的關注，甚至是有許多採訪、活動出席邀約等等，更別說也許也要面對更多網路酸民，這對生性低調的他來說，是否又是另一場無法適應的新挑戰？「其實我一開始創作的時期就遇過這些情況了，那時的確曾經覺得被採訪很累，也拒絕過很多邀約，但是可能是長大了吧！心境變了，更能面對自己的創作和想法，更能去聊這些東西。」至於酸民的部分，他說他以前會回嗆，但現在採取「不要看」的應對方式，「就是不要起沖突，讓它過去。除非是造謠、中傷類型，那種我就會回應。」

心境也許隨著年齡會有所變化，但畢生的夢想依舊不變。被問到未來還有什麼想嘗試的合作，Cherng說，能用自己創作的角色推出航空公司合作彩繪機一直是他渴望解鎖的成就，他甚至笑說：「如果真的達成了，我想我可以馬上退休！」不過在此之前，他還是希望能夠為自己再樹立更強烈的創作形象，把他平常私下喜愛各種獵奇網路哽的獨特幽默感，透過畫筆，形塑出一個能讓許多人找到共鳴、並能從中獲得濃厚樂趣的鮮明風格。 以馬來貘LAIMO一角走紅、人稱「國插」（國際知名插畫家）的台灣插畫家Cherng，與GUCCI推出聯名Line動態貼圖。圖／Cherng提供

★如果你也想成為像Cherng一樣的創作者，Cherng有幾點建議也許可以提供大家參考