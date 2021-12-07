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基奴李維概念表？Hamilton駭客任務聯名表 向經典致意

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
源自1970年代Pulsar腕表的設計，數位跳字顯示與渾圓的枕型金屬表殼，也像將1970年代的太空氛圍，完美回歸。圖 / Hamilton提供
源自1970年代Pulsar腕表的設計，數位跳字顯示與渾圓的枕型金屬表殼，也像將1970年代的太空氛圍，完美回歸。圖 / Hamilton提供

由基奴李維（Keanu Reeves）主演的科幻電影經典《駭客任務》（The Matrix）最新一集《駭客任務：復活》（The Matrix Resurrections）即將上映，鐘表品牌漢米爾頓（Hamilton）則推出與電影聯名的科幻風格PSR MTX腕表，並以電影首部曲上映的1,999年、全球1,999只限量發行。

你如何知道自己生活在現實或夢中，如果：當你一輩子從來沒從夢中醒來過？在千禧年前上映的《駭客任務》大膽挑戰了網路與真實的邊界，科幻且驚悚的設定，並在2003年火速「加碼」上映了二部曲的《重裝上陣》和三部曲的《最終戰役》，成為近代科幻電影經典。在首部曲問世20年後，未在影迷預期的第四部「復活」的上映，無疑讓人又驚又喜，同時基奴李維（Keanu Reeves）、凱莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）也將在電影中回歸，堪稱2021年最大的電影亮點。

聯名的PSR MTX腕表則以Hamilton 2020年重新推出的PSR腕表為基礎，表款名稱MTX取自電影名稱Matrix縮寫，40.8x34.7毫米的黑色PVD塗層精鋼表殼，則以數位、數字顯示的綠色跳字顯示，傳遞電影迷幻並帶驚悚的氣息。《駭客任務》電影最為人津津樂道、混合不同語言的「文字跑馬燈」也重現在表款背面，同時再將Hamilton、Limited Edition、機芯編號H52424130的字元混入其中。

由於「三部曲」的首度曲上映於1999年，表款因而採全球限量生產1,999只，訂價為32,400元；電影《駭客任務：復活》則將於2021年12月16日開始全球上映，同時從影院上映之日起，也將在HBO Max上架31天，採取影音串流平台、院線同步並行之模式。

將綠色、數位字母跑馬燈融入設計的特製表盒，頗具收藏與賞玩樂趣。圖 / Hamilton提供
將綠色、數位字母跑馬燈融入設計的特製表盒，頗具收藏與賞玩樂趣。圖 / Hamilton提供
聯名的PSR MTX腕表則以Hamilton 2020年重新推出的PSR腕表為基礎，MTX則取自電影名稱Matrix的縮寫，而Matrix除了是數學中的「矩陣」、在電影中則譯作「母體」，象徵人從出生到死亡，都活在虛擬的網路中，從未打開過自己的真實感官能力。圖 / Hamilton提供
聯名的PSR MTX腕表則以Hamilton 2020年重新推出的PSR腕表為基礎，MTX則取自電影名稱Matrix的縮寫，而Matrix除了是數學中的「矩陣」、在電影中則譯作「母體」，象徵人從出生到死亡，都活在虛擬的網路中，從未打開過自己的真實感官能力。圖 / Hamilton提供
Hamilton《駭客任務》電影版PSR MTX限量腕表，全球1,999只限量發行，32,400元。圖 / Hamilton提供
Hamilton《駭客任務》電影版PSR MTX限量腕表，全球1,999只限量發行，32,400元。圖 / Hamilton提供

電影 駭客 腕表

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