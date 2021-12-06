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滿滿Kitty、美樂蒂！藏壽司滿額送「三麗鷗杯匙組」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
藏壽司自12月23日起，推出「三麗鷗家族杯匙組」滿額禮。圖／藏壽司提供
藏壽司自12月23日起，推出「三麗鷗家族杯匙組」滿額禮。圖／藏壽司提供

繼推出「藏壽司×三麗鷗家族」的限定聯名扭蛋之後，藏壽司將於12月23日起，再推出滿額贈禮「三麗鷗家族杯匙組」，全台限量12,600個。另外自12月10日起，也陸續推出「鰻載而鮭」、「壽喜吧！肉肉」等系列料理，為年末時光增添海陸享受。

藏壽司本季攜手三麗鷗家族推出聯名合作扭蛋，共計有4款軟膠磁鐵、4款壓克力吊飾、5款立體公仔，包括有HELLO KITTY、雙星仙子、美樂蒂等明星登場。為呼應粉絲支持，12月23日起於全台藏壽司單筆消費滿1,200元，並參與粉絲團活動，就可獲得「三麗鷗家族杯匙組」，杯身上印有HELLO KITTY、雙星仙子、美樂蒂與藏壽司經典餐點的圖案，兼具可愛與實用，限量僅有12,600個，贈完為止。

自12月10日至12月16日期間，藏壽司也推出「鰻載而鮭」系列，包括有柚香鮭魚卵生鮭魚、炙烤乳酪照燒鰻魚、鰻魚玉子燒軍艦、鰻魚玉子天婦羅醬拌烏龍麵等品項，還有豪華三鮮、盛的滿滿貝柱握壽司、帆立貝蝦仁茶碗蒸等品項。另外在12月21日起，也有「壽喜吧！肉肉」菜單，包括有壽喜牛燒肉握壽司、壽喜牛半熟蛋軍艦等新品亮相。

「三麗鷗家族杯匙組」，杯身上印有HELLO KITTY、雙星仙子、美樂蒂與藏壽司經典餐點的圖案。圖／藏壽司提供
「三麗鷗家族杯匙組」，杯身上印有HELLO KITTY、雙星仙子、美樂蒂與藏壽司經典餐點的圖案。圖／藏壽司提供

壽司 軍艦 鮭魚

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