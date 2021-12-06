物價漲不停 台酒保證農曆年前泡麵、米酒不漲價

物價高漲，通膨來勢洶洶，台灣菸酒公司董事長丁彥哲今天重申，讓民眾安度年關，將自行吸收成本，泡麵、米酒等民生相關產品，明年農曆年前不考慮漲價。因應行政院物價穩定小組機動調降小麥、牛肉等貨品的關稅及貨物稅，丁彥哲表示，會建議相關下游業者考慮反映到售價上，不但不可以漲價，甚至應該降價，回饋給消費者，以維持物價穩定。

至於農曆年後會不會調漲，丁彥哲表示，此次物價上漲與各國封城、塞港有關，若年後疫情穩定，塞港情況緩解，就沒有漲價的問題。

連鎖速食「肯德基」今天宣佈，將於12月7日起調整部份餐點售價，調整幅度為2～10元，其中主餐類產品共調整13個品項售價，單點價格調整區間為3～10元、個人套餐類產品售價調幅5～10元；甜點、點心類單點調整區間為2～5元。台灣菸酒公司則表示，米酒、泡麵及金牌啤酒等民生相關產品農曆年前不會考慮漲價。

丁彥哲表示，正常來說，當原物料等相關成本上升，產業界勢必會隨成本漲跌來調整售價，但台酒公司身為國營事業，考量部分民眾收入受到疫情衝擊，在年關前會與民眾站在一起、共體時艱，年後將慢慢回歸正常商業機制來檢討，視大宗物資價格能否恢復平緩來判斷，希望物價上漲只是短期現象。

因應新變種病毒Omicron蔓延，丁彥哲指出，台酒例行性生產防疫酒精，目前庫存量僅剩50萬瓶，「本周起將加量生產」以建立80至100萬瓶的安全庫存，以因應未來可能的需求。

「民眾都有憂患意識了！」丁彥哲說，經過疫情洗禮，每個家庭應該也都有口罩、酒精等防疫物資的「安全庫存」，所以他預期即使未來疫情再起，防疫酒精的需求也不會暴增，台酒會將安全庫存維持在約七天的供應量，若需求增加，台酒公司可以在七天內增加產量，絕對供貨無虞，請民眾放心。

近期內需回溫，出現報復性消費，對台酒營收有幫助嗎？丁彥哲笑說，大家「酒量」有限，酒類產品很難報復性消費，不過隨天冷冬令進補開始，料理酒的銷售量確實有成長，但恐難彌補5月到8月瓶裝啤酒銷量大減的損失。丁彥哲表示，截至目前，估計台酒全年盈餘應可達預算目標，但距離「超盈餘目標」（比預算目標再成長10%）還有6億至7億元差額，仍在努力，盼可發出最高4.4個月年終獎金。

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