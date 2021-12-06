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史上最後一款百達翡麗鋼金鷹5711！Tiffany雙logo現身
Tiffany在IG宣布，為慶祝與表王百達翡麗（Patek Philippe）雙方合作170週年，將打造以經典Tiffany藍為表盤、印有雙聯名的型號5711/1A-018的限定款，僅於Tiffany第五大道店販售。品牌執行長、LVMH集團家族二公子Alexandre Arnault更在自己IG搶先發佈這個消息。
百達翡麗型號5711的不鏽鋼金鷹（Nautilus）腕表深受歡迎，在市場上一表難求。今年四月百達翡麗發表綠面款型號5711/1A-014的不鏽鋼金鷹，並同時宣布只生產到2021年底為止，引起愛表人士爭相收藏，光是在3個月後於日內瓦登上拍賣就以原定價的13倍拍出，甚為轟動。紐約第五大道Tiffany旗艦店是百達翡麗著名的經銷商，在史上雙方曾多次推出表盤上印有雙品牌名的經銷商限定款，因為都是大品牌、數量有限，因此在拍賣市場上具有一定行情。
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