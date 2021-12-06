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「華燈初上」林心如、楊錦華姐妹 登封戴寶格麗一帥一美
剛在Netflix上架就衝上台劇排行榜冠軍、並獲網友一致好評的台灣原創影集「華燈初上」，故事圍繞在80年代台北紅燈區的一間熱門日本酒店「光」中一群女子的愛恨情仇，精緻的製作與超強卡司，被視為台劇天花板，第一季8集播畢，粉絲已經狂敲碗追問第二季。在劇中分別飾演酒店的媽媽桑「Rose媽媽」、與「蘇媽媽」的林心如、楊謹華，本月更一起登上時尚雜誌「明潮MINT」封面，大秀兩人的好交情。
好姐妹更在這次拍攝時以互補的穿搭一起戴上了寶格麗的珠寶。林心如放下大波浪的長捲髮秀出美腿，配戴寶格麗的Fiorever花朵造型珠寶；身穿一帥西裝配戴寶格麗神秘鑽表的楊謹華則發文笑問粉絲：「喜歡我們的分工嗎？Rose mama負責美 Sue mama負責帥」。而在另一組的單獨照中，兩人都分別配戴了寶格麗經典的蛇形珠寶Serpenti Viper系列，以抽象幾何的手法詮釋蛇的姿態，纖細的比例更容易搭配日常穿著，在柔美靈動的同時，也彰顯了兩位女星的迷人氣質。
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