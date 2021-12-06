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陳庭妮登時尚雜誌 卡地亞20克拉藍寶石助秀纖腰
女星陳庭妮登上12月時尚雜誌「CITTA BELLA」的封面，受訪暢談從模特兒出道、到如今兩度入圍金馬，演技備受肯定的蛻變。她在今年叫好又叫座的公視劇「火神的眼淚」中演出消防員，屢屢面臨驚險的打火、救護與救援任務，呈現社會百態，投入演出的程度甚至為戲取得專業證照；更而在電影「青春弒戀」中演出失憶女演員的角色，受到金馬入圍的肯定。活潑多變、勇於嘗新的陳庭妮，在封面的拍攝中更嘗試全新的風格，結合柔美粉紅色調和個性裝扮，秀出纖腰，並搭配了多款卡地亞的頂級珠寶。
卡地亞的高級珠寶設計除了精選優質而迷人的寶石，在設計上也往往巧玩品牌經典風格，辨識度高。以裝飾藝術聞名的卡地亞，在細節上經常運用黑白色的對比加深視覺層次感，例如這次她手上鑲嵌20.2克拉斯里蘭卡藍寶石為主石的VANUA 戒指，周圍簇擁主石的鑽石，除了以明亮圓鑽、縞瑪瑙、方形祖母綠組成重複的幾何圖騰，更點綴上一層如水滴般的梨形鑽石，細節層次豐富。而陳庭妮一直很鍾愛的Juste un clou釘子系列，高級珠寶作品份量感十足，鋪鑲滿鑽，配戴起來極具視覺效果。
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