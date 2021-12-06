小米雙12購物節搶先領2千現金券 預付訂金再享折價加倍

雙11才剛結束，雙12購物節一轉眼又到！小米回饋米粉不缺席，將於12月8日至12月12日止，舉辦「小米雙12購物節」活動，精選各類熱門手機、智慧家庭產品祭出限時秒殺、熱門直降、滿額折扣、滿額贈等超殺優惠，於活動期間更每日狂撒1,212元高額現金券；同時，即日起搶先釋出最高千元的每日簽到領券、預付訂金膨脹高額折扣等活動，上個月沒買夠，這次別再錯過年末最後倒數優惠。

講到最超值的5G手機，小米絕對佔有一席之地，Xiaomi 11T 5G自即日起至12月31日止，直降500元，優惠價只要13,499元，購機即享總價值超過3,500元的免登錄2年超長保固與6個月內1次免費螢幕維修，再贈小米手環6，於12月8日至12月12日「小米雙12購物節」活動期間，購機再贈500元現金券乙張。

Xiaomi 11 Lite 5G NE（8GB+256GB與8GB+128GB）提供雪花白、糖果藍、蜜桃粉與松露黑4種顏色，自即日起至12月31日止，購機即贈Redmi Buds 3，於12月8日至12月12日「小米雙12購物節」活動期間，再贈500元現金券乙張。而薄荷綠色的Xiaomi 11 Lite 5G NE（6GB+128GB）則是於雙12活動期間享直降1,000元，優惠價只要8,999元，購機同樣能獲得500元現金券乙張。另外還有多款Xiaomi、Redmi機款同步直降，購機還有機會額外獲贈實用小家電、周邊配件，或是500元現金券。

另外，12月8日至12月12日「小米雙12購物節」活動期間，針對顯示器、清掃類家電、廚具、燈具等各類智慧家庭產品推出直降活動，祭出最高千元的超有感優惠。包括小米智慧顯示器P1 55型直降2,000元，搭配領券最低入手價只要14,699元；小米智慧顯示器P1 50型直降1,000元，搭配領券後最低入手價只要13,699元；小米智慧顯示器 65型直降1,000元，領券後最低入手價只要17,999元。米家掃拖機器人、米家空氣淨化器Pro、米家無線吸塵器G10、米家無線吸塵器G9、米家電磁爐等也都有200～3,000元的優惠。