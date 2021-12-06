「肯德基」調漲 蛋撻、薯條等13種主餐變貴2～10元

漲了！連鎖速食「肯德基」宣佈，將於12月7日起調整部份餐點售價，調整幅度為2～10元，其中主餐類產品共調整13個品項售價，單點價格調整區間為3～10元、個人套餐類產品售價調幅5～10元；甜點、點心類單點調整區間為2～5元。此外，超過半數產品價格維持不變。

肯德基本次調整的產品中，包括咔啦脆雞、上校薄脆雞等炸雞類產品，單點調漲5元，套餐與XL套餐調漲10元；台酒花雕紙包雞單點、套餐、XL套餐調漲10元。經典A餐、派對B餐多人桶餐，平均每塊雞調幅3元；包括咔啦雞腿堡、紐奧良烤雞腿堡等漢堡類及墨西哥莎莎霸王捲，個人套餐與XL套餐調幅5～6元。另外原味蛋撻單點調漲4元，薯條調漲2～5元，K酥雞翅調漲4元。整體共16種品項均有調整。

除此之外，部份餐點仍維持原價。主餐類包括花生熔岩咔啦雞腿堡、花生培根咔啦雞腿堡、咔啦雞腿堡、紐奧良烤雞腿堡、墨西哥莎莎霸王捲、正北平雞肉捲、上校原味脆腿堡、八塊上校雞塊、上校私廚烤雞腿溫沙拉、凱薩烤地瓜沙拉價格不變；套餐類的5個品項價格不變，其中上校原味脆腿堡套餐、8塊上校雞塊套餐維持99元，正北平雞肉捲套餐維持119元。其他如59 ABC優惠維持不變，早餐全品項、飲料全品項等皆維持原價，點心產品6品項價格維持不變。

調漲價格之餘，肯德基也將於12月7日推出「「年終感恩祭，雞嗑享回饋」超值優惠，包括有雞塊買1送1、勁爆雞米花買1送1等優惠，還有套餐組合方案、加1元多1件等不同折扣。