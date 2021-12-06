炎柱燒肉定食、炭治郎吐司 鬼滅之刃café高雄登場

日本超人氣動漫《鬼滅之刃》，推出「鬼滅之刃主題限定外帶café」巡迴獨家首站在高雄登場，以日式屋台作為店裝靈感，將《鬼滅之刃》經典元素餐點搬進高雄統一時代百貨一樓廣場，推出近10款特色餐點，包括主打餐點「炎柱燒肉定食」，甜點部分則有「啾太郎造型蛋糕」、「鎹鴉造型冰淇淋」。店內消費任一餐飲即可獲得角色杯墊一款，總共多達13款角色讓鐵粉收集。

暫時不能出國，那就把日本熱鬧的屋台在台灣呈現吧，《鬼滅之刃》的醒目招牌搭配成排「滅」與「惡鬼滅殺」燈籠營造祭典氛圍，以漫畫人氣角色為發想的主打餐點「炎柱燒肉定食」，將薑汁燒肉搭配可愛花型胡蘿蔔及溏心蛋等配菜，還有炎柱的帥氣插卡與惡鬼滅殺特製便當盒，吃完還可以帶回家重複使用。主角炭治郎的「炭治郎經典黑綠格紋吐司」，抹茶吐司撒上可可粉，搭配除厄面具造型餅乾與生菜沙拉、溏心蛋等配菜。

「啾太郎造型蛋糕」，則是香濃巧克力切片組成的麻雀造型，搭配香甜芒果內餡蛋糕；「鎹鴉造型冰淇淋」，以鬼殺隊用於通訊的鎹鴉做為造型的霜淇淋，濃郁巧克力口味搭配手工造型餅乾組成的鎹鴉，酷黑造型讓人捨不得吃。另有「表裏巧克力」、「禰豆子草莓牛奶」，以及四大主角、水柱、蟲柱及炎柱共7款不同角色圖樣的「噴圖拉花飲品」等限定甜點、飲品。在店內消費任一餐飲即可獲得角色杯墊一款，總共13款角色讓鐵粉收集。