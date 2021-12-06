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2022農曆年節提早報到 momo年菜預購年增逾五倍

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
2022農曆年節提早報到，網購年菜現買氣，momo購物網早鳥年菜預購開跑至今銷售年增逾五倍。業者提供
2022農曆年節提早報到，網購年菜現買氣，momo購物網早鳥年菜預購開跑至今銷售年增逾五倍。業者提供

2022農曆年節提早報到，網購年菜現買氣，台灣線上零售業龍頭富邦媒旗下momo購物網早鳥年菜預購開跑至今銷售年增逾五倍。同時也推出「富貴吉祥開運年菜」早鳥預購優惠7折起，即日起至12/15消費滿1500元再抽Apple iPad mini 6，預估再帶動年菜早鳥預購檔期買氣攀升。

momo表示，今年再度號召迪化街、南門市場名店如老協珍、億長御坊、逸湘齋，及老字號名店呷七碗、青葉臺菜等推出饕客最愛的傳統功夫年菜；並引進近期備受消費者關注的知名美食品牌，如國宴主廚水蛙師、王品、添好運、紅豆食府等新品佳餚，集結數百件年菜組合打造豐富多元的「年菜線上博覽會」任消費者選購。

momo也說，網購年菜無需排隊等候即可享有美食送到家服務，漸漸成為年節圍爐採買趨勢，今年再號召名店推出傳統功夫年菜組合，而「知名美食品牌」年菜佳餚年年推陳出新，也是網購年菜市場的一大亮點。

年菜 網購

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