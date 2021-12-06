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巨城周年慶四天46萬人衝出12.8億 網讚：新竹人不意外

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
遠東巨城購物中心周年慶首四日吸引46萬人購物，業績來到12.8億元。圖／巨城提供
遠東巨城購物中心周年慶首四日吸引46萬人購物，業績來到12.8億元。圖／巨城提供

新竹人有多會買？遠東巨城購物中心(含遠東SOGO百貨新竹店)周年慶12月2日開跑，首四日業績傳來捷報來到12.8億元，較去年同期成長超過6％，累計來客逾46萬人次。對此戰績，不少新竹人在巨城粉專上表示「不意外」，紛紛留言自己有貢獻，還有網友寫下「新竹人正常發揮」、「怕爆了吧」、「準備今天補到13億」、「這是我假日唯一會出現的地方」，也有網友指出巨城沒有精品還買成這樣，並喊話「新竹缺乏國際精品是看不起我們新竹人是不是」、「希望明年有精品進駐」、「希望多一些台北、台中才有的品牌」。

巨城看好疫情趨緩後，國內消費市場熱絡，廠商備貨量也準備充足，巨城週年慶自12月2日起至12月13日全檔期12天力拚27億元，首四日即衝出近半成績。對於至今新竹百貨零售業少有一線國際精品的問題，日前巨城董事長李靜芳指出，全球疫情下，加上供應鏈問題，讓國際精品對於展店擴點更審慎評估。

巨城觀察，低溫刺激保暖服飾、大衣外套，以及國內登山露營旅遊等商機持續發燒，戶外用品、高機能服飾受消費者青睞，帶動服飾類整體業績較去年同期成長超過3成。大新竹高所得消費力發威，婚嫁鑽戒、精品配件、各類名錶商品提袋率大增，推動精品配件業績開出紅盤成長2成；家電品牌大打獨家滿萬送千優惠，提供消費者成家所需的智能大型家電以及過冬必備的暖氣機、電暖爐等小家電銷售，助攻整體家電業績強勢成長。

加上周年慶期間共召集120家話題快閃店及聯合特賣，戶外有世界拉花冠軍咖啡「CHLIV」吸引消費者品嘗獨家快閃限定咖啡，館內還有全台各地快閃名店限時買一送一掀起排隊熱潮，衝出較去年同期成長近3成的業績。新櫃開幕刺激主題餐廳人潮不間斷，加上周六、周日美食街提早30分鐘營業，提升來客量並有效分流用餐人潮，順勢帶動整體餐飲業績成長。

遠東巨城購物中心周年慶首四日吸引46萬人購物，業績來到12.8億元。圖／巨城提供
遠東巨城購物中心周年慶首四日吸引46萬人購物，業績來到12.8億元。圖／巨城提供

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