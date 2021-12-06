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歷經11年錘鍊 朱宗慶擊樂劇場「木蘭」打造現代東方感

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
歷經逾11 年時光掏洗，「木蘭」成為朱宗慶打擊樂團獨特且成熟的代表作品。圖／朱宗慶打擊樂團提供
歷經逾11 年時光掏洗，「木蘭」成為朱宗慶打擊樂團獨特且成熟的代表作品。圖／朱宗慶打擊樂團提供

睽違五年，朱宗慶打擊樂團將於歲末再度演出擊樂劇場「木蘭」，自 12 月 30 日起為期三周，於國家戲劇院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心歌劇院三地巡演共 10 場，邀樂迷一起跨年、跨界、跨時空。

融合打擊樂與京劇擊樂劇場「木蘭」，從2009 年「披京展擊」的初步嘗試、2010 年擊樂劇場「木蘭」誕生、到2013 年重新改版，展開多次海內外大型巡演。歷經逾11 年時光淘洗，「木蘭」成為朱宗慶打擊樂團獨特且成熟的代表作品。

此次最新版的「木蘭」以「現代東方感」為關鍵詞，搭配全新的投影創作與服裝設計。影像設計王奕盛將各場景重新進行色彩分析，運用東方畫作的技法，如留白、潑墨等，搭配 3D模型線條創造出不同的變化；除直觀的場景，如大漠、戈壁外，也試圖融入更多柔軟的或是具有生命力的物象畫面，藉以傳達木蘭的內心掙扎與剛毅堅韌的情感拉扯，並搭配視角的改變，讓畫面更具流動感。

首度加入「木蘭」的服裝設計林秉豪，為了讓服裝與台上的現代打擊樂器相襯得宜，下了不少苦工。他依導演李小平的要求抽調戲曲的元素，少了大家熟悉的鳳冠，轉而選用金屬與皮革材質形塑盔甲般的戰爭感，以兼顧角色與場景的搭配，以及打擊樂與京劇的平衡。此外，在色彩上運用上，以「系統藍色」作為鋪陳木蘭家族的概念；搭配妝容設計，也選擇以金、銀兩色作為主色調，讓疤痕變成一種榮譽。

演出卡司也有別以往安排，包括京劇木蘭、擊樂木蘭、小木蘭及馬伕等四角色，皆以「雙卡司」方式進行巡演，新世代演出者輪番登場，展現各具千秋的詮釋風格和舞台風采。此次演出加入了八位「未來世代」-朱宗慶打擊樂團２的團員參與，呈現傳承與世代同台的聚合力量。這些新血除了跟著一團團員加緊練習外，更自主要求「加練」，展現新世代的熱情與衝勁。一團團員們也將累積的經驗「濃縮再濃縮、提煉再提煉」，交付給新血的同時也撞擊出新的火花。

朱宗慶打擊樂團表示，劇中「木蘭」面對戰爭殺戮的殘酷，面對親情思念的召喚，在堅強的外表下，有著「不得不勇敢」的內在情感起伏，時而澎湃、時而傷感、時而不安、時而振奮，此番情感的徘徊，猶如打擊樂團歷經35載外部局勢變遷，面對困境、挑戰與未知。期待與觀眾在歲末年初共創直擊人心的動人一刻，展望前行。

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