草間彌生「南瓜」雕塑締新紀錄 羅芙奧秋拍8億圓滿收槌

羅芙奧2021秋季拍賣會於週末圓滿收槌，締造多位藝術家的新紀錄。昨（12月5）日壓軸的「現代與當代藝術」拍賣會，在滿場座無虛席、熱烈競投下，總成交金額逾新台幣6億。其中日本當代藝術家草間彌生的經典大型雕塑「南瓜」經激烈競標，最終以超越高預估兩倍價格的1億4,144萬元佳績成交，為本場拍賣會最高價作品。而12月4日的「薈萃國際專場」上，畢費「鬥牛士」也為藝術家該系列頭像畫創下最高紀錄。

日本藝術家表現優異。草間彌生經典雕塑「南瓜」，從3,800萬起拍經過多口電話接力出價，最後以超越高預估兩倍價格1.41億元落槌，是同尺寸南瓜雕塑作品最高價者，並躍居藝術家南瓜雕塑排名次高。而Mr.大尺幅作品「夢想成真的一天」以3,360萬元創下藝術家個人紀錄第二名紀錄。山本麻友香早期作品「船漂流著」、平子雄一「樹屋7」、長井朋子「雪國孩子」都以約高預估三倍價格刷新藝術家個人紀錄。甫開拍的台灣新生代藝術家作品中，張騰遠「最後的鸚鵡人晚餐」以40.8萬締造藝術家個人紀錄。