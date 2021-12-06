麗寶天空之夢摩天輪 12月18日限定開放毛孩體驗

麗寶樂園渡假區即日起到明年1月9日開放落羽松秘境，綿延長達1.6公里的落羽松搭配廣闊的草原的自然景色，今年特別將在12月18日規劃「金狗盃」狗狗趣味競賽，天空之夢摩天輪當天限定開放讓狗也能搭乘，購買落羽松相關套票，並配合現場規範，就能搭乘限量的寵物友善車廂。

麗寶Outlet Mall後方的落羽松秘境，預計在12月中旬可迎來轉紅的最美時刻，「落羽松套票」每人350元，包含落羽松門票還加贈天空之夢摩天輪搭乘券，遊客除了可以步入綿延1.6公里的落羽松林體驗充滿詩意的美景外，還能搭乘摩天輪，從高空俯瞰落羽松秘境全貌。

麗寶落羽松秘境今年更首度開放遊客可以入內野餐，「落羽松四人野餐套票」2200元、包含落羽松、天空之夢摩天輪門票、四人份餐點，還加贈造型野餐墊一張。

麗寶樂園渡假區的天空之夢摩天輪，今年首度開放寵物搭乘，讓主人與毛孩能一起體驗乘上高空，俯瞰大台中山、海、市美景的獨特體驗，麗寶樂園渡假區指出，為了讓飼主能與狗狗一起體驗搭摩天輪的夢想能實現，這次特別開放指定車廂為「寵物友善車廂」，凡購買落羽松秘境相關套票的遊客，12月18日當天限定可帶著寵物搭乘，並配合寵物不落地等現場規定。