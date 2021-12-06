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麗寶天空之夢摩天輪 12月18日限定開放毛孩體驗

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
全台最大摩天輪麗寶天空之夢，本月18日限定開放毛孩體驗。圖／麗寶樂園提供
全台最大摩天輪麗寶天空之夢，本月18日限定開放毛孩體驗。圖／麗寶樂園提供

麗寶樂園渡假區即日起到明年1月9日開放落羽松秘境，綿延長達1.6公里的落羽松搭配廣闊的草原的自然景色，今年特別將在12月18日規劃「金狗盃」狗狗趣味競賽，天空之夢摩天輪當天限定開放讓狗也能搭乘，購買落羽松相關套票，並配合現場規範，就能搭乘限量的寵物友善車廂。

麗寶Outlet Mall後方的落羽松秘境，預計在12月中旬可迎來轉紅的最美時刻，「落羽松套票」每人350元，包含落羽松門票還加贈天空之夢摩天輪搭乘券，遊客除了可以步入綿延1.6公里的落羽松林體驗充滿詩意的美景外，還能搭乘摩天輪，從高空俯瞰落羽松秘境全貌。

麗寶落羽松秘境今年更首度開放遊客可以入內野餐，「落羽松四人野餐套票」2200元、包含落羽松、天空之夢摩天輪門票、四人份餐點，還加贈造型野餐墊一張。

麗寶樂園渡假區的天空之夢摩天輪，今年首度開放寵物搭乘，讓主人與毛孩能一起體驗乘上高空，俯瞰大台中山、海、市美景的獨特體驗，麗寶樂園渡假區指出，為了讓飼主能與狗狗一起體驗搭摩天輪的夢想能實現，這次特別開放指定車廂為「寵物友善車廂」，凡購買落羽松秘境相關套票的遊客，12月18日當天限定可帶著寵物搭乘，並配合寵物不落地等現場規定。

12月18日也將在落羽松秘境舉辦「金狗盃」狗狗耶誕趣味競賽，比賽內容包括飼主與狗狗的耶誕主題扮裝走秀、狗狗雪橇挑戰等活動，最大贏家可分別獲得Bendo更潮金色狗碗、無線吸塵器等精美禮品，現場還有寵物零食免費提供，參加者須至官網購買「金狗盃套票」，即可線上報名活動，參加組數限量20組，還可獲得精美小狗飾品。

全台最大摩天輪麗寶天空之夢，本月18日限定開放毛孩體驗。圖／麗寶樂園提供
全台最大摩天輪麗寶天空之夢，本月18日限定開放毛孩體驗。圖／麗寶樂園提供
全台最大摩天輪麗寶天空之夢，本月18日限定開放毛孩體驗。圖／麗寶樂園提供
全台最大摩天輪麗寶天空之夢，本月18日限定開放毛孩體驗。圖／麗寶樂園提供

落羽松 寵物 麗寶樂園

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