「陳耀訓蛋黃酥」漲價後1顆80元更難買 網傻眼：1秒賣完

知名甜品店陳耀訓麵包埠的「紅土鹹蛋黃酥」不敵物價上漲，日前宣布每盒10顆，從730元調整為800元，今日是漲價後首度開賣。不過人氣不因漲價下滑，有網友抱怨「一秒售罄」，甚至「比以前還難買」。

陳耀訓麵包埠的「紅土鹹蛋黃酥」今日中午12時開賣，消費者需先註冊會員，再至售票系統購買，每盒800元，最佳賞味期限為常溫5天、冷藏10天。

蛋黃酥雖然漲價，人氣卻不因此減少，網友抱怨「有點誇張30秒內都賣完」、「一秒售罄」、「比之前更難搶」、「我選了，然後就跑跑跑，最後跟我跳售完！傻眼」、「根本買不到」、「瞬間就沒了，到底都誰搶走了」、「秒售完」，不過也有幸運兒留言「買到了，出動拓元果然好很多」、「買到5盒」。