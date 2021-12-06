麥當勞咖啡買1送1、香芋派回歸！3速食優惠、新品登場

為慶祝McCafé增添生力軍，「麥當勞」將於12月8日於指定門市推出「經典那堤（冰／熱）買1送1」限定優惠，另外「香芋派」也將限時回歸。「摩斯漢堡」本季也新推出「金沙海老珍珠堡」等一系列新品，還有人氣角色「來膜」的系列週邊。至於「拉亞漢堡」則是攜手卡娜赫拉的小動物，不僅打造集點贈禮、拍照場景，還有新品同步登場。

【麥當勞】

麥當勞McCafé所舉辦的「五星咖啡師大賽」甫於11月30日落幕，今年1,100多名咖啡師中，共有11名咖啡師獲得「五星」的最高殊榮。為慶祝McCafé再添新生力軍，12月8日當天，針對11間有新五星咖啡師駐點的McCafé，均推出「經典那堤（冰／熱）買1送1」限定優惠，包括台北長春、三重三和、新店北新、竹北自強南、新竹經國二、清水中華、台中五權西、彰化曉陽、台南新營、鳳山鳳頂、高雄瑞隆等11間門市均可適用。

除此之外，麥當勞「香芋派」也將於12月8日至1月18日期間限時回歸，單點35元。另外12月8日至1月18日期間，凡購買麥脆鷄腿、麥克鷄塊（20 / 30塊）、酥嫩鷄翅、勁辣香鷄翅與鷄塊鷄腿分享盒任一款，即可享搭配指定飲品買1送1優惠，並加贈送分享袋1只。

【摩斯漢堡】

摩斯漢堡於年底推出一系列新品料理。其中「金沙海老珍珠堡」，在藜麥米飯中加入酥炸白蝦、金沙醬與生菜，有著淡淡鹹香與新鮮海味，每顆105元。早餐時段則推出「日式胡麻豬排福堡」，將酥炸豬排配上胡麻醬，再搭配貝殼造型刈包，帶來大大的滿足感，每顆65元。除此之外，還有義式蔬菜燉湯、巧克力米派、巧克力達克瓦茲等一系列新品登場。

摩斯漢堡為慶祝30周年，也首度與人氣角色LAIMO合作，聯名推出5項「MOS貘力」系列生活小物，包含MOS貘力造型卡（紅茶版／薯條版）、MOS貘力多功能收納袋、MOS貘力不鏽鋼杯（黑／白）、MOS貘力禮品袋、MOS貘力暖手抱枕毯，邀請粉絲融入MOS經典美味的生活情境。

【拉亞漢堡】