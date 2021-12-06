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適合吃火鍋的冬天！北部6間美味火鍋 在寒冷的冬天讓你依舊暖呼呼

聯合新聞網 / MENU美食誌

冬天要到啦！北部人快趁著天氣漸涼趕快一一踩點吧！

沐府·Nabemono

新竹縣/竹北市

室內裝潢設計乾淨俐落，且不會煙霧瀰漫，餐點健康養生、食材新鮮。採一人一鍋的點餐方式，每人一鍋開鍋低消 380元。（MENU美食誌Elizabeth 莎食客提供）

義美石頭火鍋

基隆市/中正區

基隆必吃的石頭火鍋！有一個開放式的大冰箱，上面有標註海鮮不能退，其他食物都是按盤子花色計價。爆炒後的湯底，微甜甜鹹混搭，十分美味！不接受預約，只能現場排隊且用餐時間限制90分鐘。 （MENU美食誌地方俏皮媽媽😂提供）

福叄鍋物

桃園市/中壢區

一家很有藝術氣息的火鍋，非常的乾淨，輕快的音樂，這樣藝術的環境讓人很放鬆！火鍋菜盤很多種菜，海鮮食材新鮮，甜點順口。打卡還會送耶子汁或是新鮮干貝，當月生日有白酒可以拿。（MENU美食誌伊伊提供）

好食多涮涮屋雙城店

台北市/中山區

肉食主義必吃的火鍋店！有自助飲料吧、醬料區、冰淇淋、熱南非國寶茶用餐時間為90分鐘，每人酌收10%服務費且只收現金！午餐時段用餐,不收10%服務費。（MENU美食誌Becky &Justin提供）  

食焱廠創意鍋物-Delectable Hot Pot Lab

台北市/萬華區

外觀非常的顯眼，店家主打多種風味的火鍋湯底和單身鍋物，裝潢走木質調且有很多的植物，每個位子都有附設插座，另外還有漂亮的網美牆可以拍照，雞肉經過小米酒先醃過，吃起來肉質軟嫩，帶有枸杞的香氣。（MENU美食誌愛吃鬼Mia提供）

蛤?! Huh Pot

台北市/大安區

發出綠光的「蛤？！」字在市民大道上顯得相當吸睛，一進入餐廳映入眼簾的裝潢更是五花十色，卜卜蜆湯底是用老母雞、豬大骨跟雲林蒜頭等食材一起熬製，鮮甜且Q彈的蛤蠣都是選用文蛤的最大Size，每天從彰化直送！（MENU美食誌Chloe提供）

防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

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