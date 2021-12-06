一年一度的草莓季來拉！酸甜的草莓遇上不同食材撞出新美味 愛吃草莓的你不能錯過
草莓成為冬天必吃之一，快一起來看看北中南各地的草莓！
台南市/安平區
店裡走的就是濃濃的台灣復古風味。草莓布丁牛奶冰，堆的像小山丘般的草莓山！酸甜配上煉乳，使用的是一號大顆草莓！再來顆復古味布丁，甜甜的綿密香。酸酸甜甜的滋味實在令人難以忘懷！（MENU美食誌美食百飽袋提供）
台北市/大同區
高雄市/新興區
台北市/中山區
2月才新開幕不久的咖啡甜點工作室，走的是低調沈穩的路線，不論是內部佈置的小物或是甜點擺盤都很有質感，低消一人一杯飲料。草莓杯杯 NT.250，除了新鮮草莓的酸甜味外，每一口挖起吃起來都有不同的味道跟口感。（MENU美食誌freedom貪吃鬼提供）
台中市, 北區
身為IG打卡名店，「JAI宅」非常懂得消費者喜好，門口左側特別設置拍照專區，擺飾、燈光、座椅一應俱全，供網美們拍出有自己風格的美照。店家不另外加收10%服務費，餐具、飲用水自取。（MENU美食誌晨軒 Noah美食吃透透提供）
苗栗縣/竹南鎮
位於照南路與明德街的轉角處，草莓季限定的「草莓厚片」，烤得酥香的厚片堆疊自製熬煮的草莓果醬、優格乳酪醬，再鋪上新鮮草莓、藍莓來點綴，吐司上層還有炙燒烤糖，有著多層次的口感，整體酸甜不膩。（MENU美食誌茱莉的小小世界提供）
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