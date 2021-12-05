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兒童文學獎揭曉 以「勇敢」為主題

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
本次金獎由新北市永平國小四年級學生吳丞晏的故事「修特的短鼻子」獲得。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
本次金獎由新北市永平國小四年級學生吳丞晏的故事「修特的短鼻子」獲得。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

「孩子們透過繪本創作學會勇敢」！羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶5日於第24屆「用愛彌補」兒童文學獎頒獎典禮說，以「勇敢」為主題，兒童紛紛以創作繪書的方式闡述勇氣的故事，盼孩童能在創造過程中增進自信、肯定自我。

本次金獎由十歲的吳丞晏的繪本「休特的短鼻子」獲得，故事描述一隻只有短鼻子的大象「休特」，性格膽小、從小飽受欺凌。而在大象媽媽溫暖地鼓勵下，他決定鼓起勇氣當兵。而意想不到的是，令人討厭的短鼻子，卻意外讓自己不被敵人發現，且有著靈敏的嗅覺，最後也使他成功完成保衛國家的任務，成為國家最勇敢的英雄。

現場以動畫的方式來加以呈現休特的故事，運用綠色為主調的水彩繪畫，也隨著影片活動了起來。吳丞晏表示，從小他就是害羞膽小的男孩，有時候也會被同學取笑，而休特的故事就在說自己。他因聽到兒歌〈大象〉的歌詞中「媽媽說鼻子長才是漂亮」，讓他想以短鼻象為主角，描繪一個大象從自卑變成勇敢的故事，鼓勵讀者「接受自己的不完美，學會勇敢堅持到底」。

本次銀獎則由小六學生的詹愛潼「我們是真正的好朋友嗎」，故事用海洋生物擬人化的方式，詮釋與好朋友發生衝突時，心中遲疑「不知道說出口會不會失去這個朋友」。現場演員戴上布偶與道具，以戲劇方式來呈現繪本故事，故事最後主角向朋友表達自己的感受後，兩人之間的關係也更好了。詹愛潼說，「很高興主角有勇氣與朋友溝通，讓事情有了不一樣的結果。」

而其他還有五組入圍、三組佳作獲獎，題材多元且切合時事。如有聽力障礙的小朋友林業紘分享，自己從小載著助聽器「小藍」的故事；小學四年級生張軒睿則以海洋生物為主角，以擬人化的方式來呈現疫情下醫護人員的「勇敢」等。

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大象 醫護人員

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