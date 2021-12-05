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禾聯家電2022新品全亮相 R32空調系列省電、殺菌更智慧
疫情改變了民眾的生活與消費型態，也讓「家」的概念更緊密，台灣智慧家電品牌禾聯HERAN 2022年新品以「家是未來JUST FUTURE」為主題，打造一系列滿足「更健康舒適的居家環境 、凝聚家庭的功能性、建構更完善的智慧家電體系」的產品。
禾聯空調開發多項全新R32環保空調商品，有超越一級能效標準的變頻家用空調、變頻五級壁掛式及窗型冷氣機，以及變頻一級16kW壁掛式、28kW箱型商用機種，更具有芬多殺菌2.0、沼氣防護、i乾淨等進階功能，可免除病毒威脅，享受清淨舒適的居家環境。而為了符合新建大樓空間設計，禾聯空調今年更在多款室外機與窗型機體設計上將殼體減薄及小型化，滿足不同空間需求。
禾聯液晶2022年則將全新推出「美人新機系列」量子點機種，擁有75型及82型大尺寸、全面屏強化玻璃美背式設計，結合全新HERTV 6系統，配置更高階的四核CPU、5G規格，讓每個家中都能擁有更人性化及舒適的智慧居家生活。
因為疫情格外受到重視的冰洗家電，禾聯直立式冷凍櫃專門家系列新增變頻機種，款式更豐富、容量也更大；禾聯洗衣機則推出IOT、蒸氣洗2款滾筒洗衣機，實現智能洗衣生活，也透過高溫抑菌加強衣物防護；禾聯變頻對開外取水電冰箱，更使用活性碳達到強化抑菌效果。另外還有一系列強化抑菌的抑菌王系列風扇、電暖氣、除濕機等，以及全新輕量化多轉向吸塵器、一系列廚電商品讓料理新手也能變餐廳大廚。
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