500趴2021／自然酒主題吧 「500輯」四果皮給只剩百瓶

由質感媒體《500輯》舉辦的年度盛事第二屆「500趴」，今天進行到最後一天，延續「世代混搭，質感重擊」關鍵基因，活動預計從早上11點進行到晚上6點，想要參與的民眾，可以好好把握剩下的最後幾個鐘頭。

隨著活動進程的推進，在國內引發自然酒風潮的喝自然（Buvons Nature）所帶來的在國內引發自然酒風潮的喝自然（Buvons Nature），進行到第四個主題——由肯自然所帶來的「橘酒時代」，提供葡萄酒愛好者在紅酒與白酒之外的另一個選擇。

「橘酒」因酒色而得其名，白葡萄若採用紅酒的製法進行泡皮，再經與空氣接觸的氧化式培養，酒的顏色會因為酒中的黃色素氧化會變深且帶橘色。

不同於一般白酒的新鮮果香氣，橘酒常有較多香料、莓果與蘋果等氧化系的香氣，加上泡皮過程泡出皮中的單寧，讓酒的口感常帶有些許澀味與氧化後所產生的酸度，獨樹一格，非常適合佐餐。

由於不同的泡皮時間以及氧化的不同程度，都會對橘酒的風味和顏色產生影響，使得橘酒的風格非常多變與難測。

「肯自然」特別推薦一款來自義大利橘酒之王雷迪肯（Radikon）酒莊的奧斯拉維耶橘酒——Radikon Oslavje Bianco Venezia Giulia IGT 2013，每瓶500毫升，單杯售價300元，單瓶售價1800元。透過在舊橡木桶中長期陳年，帶來美好的氧化風味，洋溢莓果、酸梅湯與香料氣息，相當美妙。

除了由肯自然所帶來的多款橘酒，由葡萄酒大師林裕森親自參與的「2021喝自然釀酒實驗計畫」，繼續帶來多款葡萄酒與皮給酒。其中「500輯」獨家、手工裝瓶的台灣四果水果皮給（Piquette）酒，剩下不到100瓶，要搶要快。

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間： 12月3日周五17～22點 12月4日周六11～21點 12月5日周日11～18點 地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制 主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司 共同協辦｜ PChome 24h購物 合作夥伴｜ 中國信託銀行 贊助單位｜ SUBARU速霸陸、 7-ELEVEN把愛找回來、 Coopers啤酒、 Panasonic 、PChomeX家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康