500趴2021／RAW 16:00最後一賣！江振誠：西班牙最有趣

全台最大規格質感市集派對「500趴2021」今天是最後一天，飄著微雨、氣候寒涼，民眾仍不減熱情，一早就出現長長人龍，其中主要目標之一，仍是國際江振誠領軍的RAW團隊。中午11:30開賣第一場同樣半小時內快速完售，下午4點還有一場，想一嘗主廚創意發想的5國戶外Party風味，可趁早入場。

RAW今年為500趴打造了「World Tour戶外Party版」，江振誠表示，「疫情期間，我們渴望旅行，因此有了RAW這一季菜單概念，在500趴我們朝輕鬆有趣的方向構思—在不同城市的派對場合，我們會吃什麼樣的party food？」

最後他挑選了5個城市與料理文化，例如英國的炸魚薯條，西班牙的海鮮飯和吉拿棒、美國的烤通心粉，有趣的台灣鹹酥雞、QQ蛋與特製三杯醬，並有帶來歲末節慶感的日式最中餅。兩個餐盒、環遊5國，同時現場再販售「World Tour III」主題商品，全數皆為限量商品。

今天搶頭香的是其他攤位的工作人員，本身也是廚師，廚齡有11年的黃先生，一身勁裝興奮的看著餐盒製作，他說，國際名廚江振誠對食材永遠有創新的想法，在食材運用上也是廚師的楷模；上午8點就冒著風雨在外排隊的吳小姐說，去年吃過印象深刻，最期待的風味是日本的最中餅，「因為不能出國，超級想念」。

看著冒雨排隊的民眾，江振誠不時走出去打招呼，也親自說明餐盒的發想與設計，要求合拍來者不拒，展現國際名廚超強親和力。他說，500趴是RAW與他每年唯一一次的出攤，與餐廳料理很不一樣，「可以近距離地與民眾對話」，他坦言，「很感動、也很期待。」

5國風味，主廚最愛哪一味？江振誠笑說，都很喜歡。但自己覺得最特別的是西班牙，有吉拿棒與海鮮飯的醬汁，裏頭有脆米，熱熱的醬汁一淋下，瞬間變成海鮮飯，很有趣。