500趴2021／PChome 24h給力製造所 搖滾區門票大方抽

全台最具質感潮流青年戶外派對「500趴2021」今日堂堂邁向第三日，並再度於台北101水舞廣場、信義廣場雙展區登場，昨日除有周三讀書會戶外聯講，入場人次預估超過六萬人次。而全台最強、最速電商PChome 24購物也帶來「美力加值所」、「給力製造所」與「庫珀啤酒」三大攤位，吸引不少排隊闖關人潮。

PChome喊出「24h Better me, better life」呼應大會口號，其中「給力製造所」將夜市超高人氣的套圈圈遊戲搬到現場，主張無論生活中的不同困境，「給力製造所」的六個獎品都將為你加油打氣，不只給力、而是超給力；六個獎品包含舒潔衛生紙將成為生活中的舒適理想伴手，而驅塵氏的長效蔬果鎖鮮袋則可以幫助美味完整保存；想提升免疫力？不能錯過「曾菀婷聯名款立體口罩」，其他商品再有LION、王晨醫生牙刷、滿意寶寶派樣包、利捷維有酵維生素D3錠等好禮，成為好感生活的「神隊友」。

此外，「美力加值所」可由專業造型師操作超過萬元的PANASONIC負離子吹風機EH-NA0E，為參加者體驗10分鐘的免費髮型造型，前兩日已累計超過1,400人次，今日活動開場後果然迅速生成排隊人龍；而只要完成包含美力加值所、給力製造所、庫珀啤酒三大攤位關卡並蓋章集點，還可再抽「秒殺餐點免排隊」、「獨立搖滾區」與「當日好禮」。今日的「秒殺餐點免排隊」為遠從台南北上現場出攤的超人氣小點「糯夫米糕乙份」60位、以及森3 sunsun-museum的「手沖咖啡飲品乙杯」30位，只要完成遊戲、都有機會在「給力製造所」參加抽獎遊戲。

同時由於今日現場將有安那、壞特?te，以及傍晚壓軸高潮的告五人、盧廣仲演出，想進入搖滾區？PChome再提供「獨立搖滾區」入場券共150位。今日活動將從早上11點至晚上6點為止，歡迎至現場踴躍參加。

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行

贊助單位｜ SUBARU速霸陸、 7-ELEVEN把愛找回來、 Coopers啤酒、 Panasonic 、PChomeX家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi