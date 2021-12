500趴2021／PChome 24h給力製造所 搖滾區門票大方抽

全台最具質感潮流青年戶外派對「500趴2021」今日堂堂邁向第三日,並再度於台北101水舞廣場、信義廣場雙展區登場,昨日除有周三讀書會戶外聯講,入場人次預估超過六萬人次。而全台最強、最速電商PChome 24購物也帶來「美力加值所」、「給力製造所」與「庫珀啤酒」三大攤位,吸引不少排隊闖關人潮。

PChome喊出「24h Better me, better life」呼應大會口號,其中「給力製造所」將夜市超高人氣的套圈圈遊戲搬到現場,主張無論生活中的不同困境,「給力製造所」的六個獎品都將為你加油打氣,不只給力、而是超給力;六個獎品包含舒潔衛生紙將成為生活中的舒適理想伴手,而驅塵氏的長效蔬果鎖鮮袋則可以幫助美味完整保存;想提升免疫力?不能錯過「曾菀婷聯名款立體口罩」,其他商品再有LION、王晨醫生牙刷、滿意寶寶派樣包、利捷維有酵維生素D3錠等好禮,成為好感生活的「神隊友」。

此外,「美力加值所」可由專業造型師操作超過萬元的PANASONIC負離子吹風機EH-NA0E,為參加者體驗10分鐘的免費髮型造型,前兩日已累計超過1,400人次,今日活動開場後果然迅速生成排隊人龍;而只要完成包含美力加值所、給力製造所、庫珀啤酒三大攤位關卡並蓋章集點,還可再抽「秒殺餐點免排隊」、「獨立搖滾區」與「當日好禮」。今日的「秒殺餐點免排隊」為遠從台南北上現場出攤的超人氣小點「糯夫米糕乙份」60位、以及森3 sunsun-museum的「手沖咖啡飲品乙杯」30位,只要完成遊戲、都有機會在「給力製造所」參加抽獎遊戲。

同時由於今日現場將有安那、壞特?te,以及傍晚壓軸高潮的告五人、盧廣仲演出,想進入搖滾區?PChome再提供「獨立搖滾區」入場券共150位。今日活動將從早上11點至晚上6點為止,歡迎至現場踴躍參加。

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間:

12月3日周五17~22點

12月4日周六11~21點

12月5日周日11~18點

地點:台北101水舞廣場&信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位| 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦| PChome 24h購物

合作夥伴| 中國信託銀行

贊助單位| SUBARU速霸陸、 7-ELEVEN把愛找回來、 Coopers啤酒、 Panasonic 、PChomeX家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi