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500趴2021／「週三圖書會行動書車」領讀書籍大受歡迎

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「中央書局週三讀書會」行動書車帶來多位領讀者推薦書籍。記者陳立儀／攝影
「中央書局週三讀書會」行動書車帶來多位領讀者推薦書籍。記者陳立儀／攝影

由聯合報旗下質感青年讀物《500輯》延伸而出的「500趴2021」，於台北101水舞廣場、信義路廣場雙展區熱鬧登場，今天（12月5日）活動壓軸最後一天，除了RAW、糯夫米糕等攤位一早就大排長龍之外，「中央書局週三讀書會」行動書車也持續飄散書香。

由上善人文基金會董事長詹宏志作為靈魂人物的「中央書局週三讀書會」，每週三晚上7點邀請各路菁英領讀；開進「500趴2021」信義路廣場的行動書車，為熱鬧的活動現場增添不少藝文氣息，將詹宏志、馬世芳、李明璁等曾領讀的作品帶進「500趴2021」飄散書香，像是「吸血鬼伯爵德古拉」、「遍地風流」等都很熱門。

另外，來自台中的中央書局，也在本次行動書車帶來許多與台灣史相關的書籍與地圖，同樣極受消費者青睞。

在「500趴2021」結束之後，「中央書局週三讀書會」仍將持續進行，盡力推廣讀書的美好，邀請大眾重溫老派閱讀的樂趣，每週三晚上7點準時開講、當晚「500輯」粉絲團也將整理領讀重點精摘供讀者回味，活動詳情請密切鎖定「500輯」粉絲團。

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行

贊助單位｜ SUBARU速霸陸、 7-ELEVEN把愛找回來、 Coopers啤酒、 Panasonic 、PChome X 家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「中央書局週三讀書會」行動書車將領讀者推薦的書籍與台灣史相關書籍、地圖帶進「500趴2021」現場。圖／500趴採訪團隊攝影
「中央書局週三讀書會」行動書車將領讀者推薦的書籍與台灣史相關書籍、地圖帶進「500趴2021」現場。圖／500趴採訪團隊攝影
「中央書局週三讀書會」行動書車帶來多位領讀者推薦書籍。記者陳立儀／攝影
「中央書局週三讀書會」行動書車帶來多位領讀者推薦書籍。記者陳立儀／攝影
「中央書局週三讀書會」行動書車帶來多位領讀者推薦書籍。記者陳立儀／攝影
「中央書局週三讀書會」行動書車帶來多位領讀者推薦書籍。記者陳立儀／攝影
「中央書局週三讀書會」行動書車帶來許多與台灣史相關的書籍與地圖，極受消費者青睞。記者陳立儀／攝影
「中央書局週三讀書會」行動書車帶來許多與台灣史相關的書籍與地圖，極受消費者青睞。記者陳立儀／攝影
「中央書局週三讀書會」行動書車將領讀者推薦的書籍與台灣史相關書籍、地圖帶進「500趴2021」現場。圖／500趴採訪團隊攝影
「中央書局週三讀書會」行動書車將領讀者推薦的書籍與台灣史相關書籍、地圖帶進「500趴2021」現場。圖／500趴採訪團隊攝影
「中央書局週三讀書會」行動書車帶來多位領讀者推薦書籍。記者陳立儀／攝影
「中央書局週三讀書會」行動書車帶來多位領讀者推薦書籍。記者陳立儀／攝影
「中央書局週三讀書會」行動書車帶來許多與台灣史相關的書籍與地圖，極受消費者青睞。記者陳立儀／攝影
「中央書局週三讀書會」行動書車帶來許多與台灣史相關的書籍與地圖，極受消費者青睞。記者陳立儀／攝影

台北101 PChome 菁英

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