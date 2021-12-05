快訊

分析師警告：晶圓代工廠競相擴產 2023年恐供給過剩

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連俞涵換88套造型 《茶金》服裝不只美 還有很多故事

聯合報 / 記者吳曉涵／專題即時報導
為戲剪短髮的許安植，還特別去曬黑配合角色的背景設定。圖／公視提供
為戲剪短髮的許安植，還特別去曬黑配合角色的背景設定。圖／公視提供

由公視與客家委員會合製時代生活劇《茶金》，講述1950年代新竹北埔的茶產業發展，濃郁的復古時代氛圍和精美的場景、服裝，被不少網友讚為「最美台劇」。而這齣戲的服裝造型，是由《斯卡羅》的造型指導姚君所操刀的，雖然相較之下《茶金》的世界觀和角色陣容相對單純，但是在導演林君陽以知名傳記歷史影集《王冠》的視覺風格為例的建議下，製作期因為年代設定所遇到的困難和各種服裝細節的精心安排，背後還是有很多精彩的故事不容錯過。

「台灣以前其實很少拍以1950年代為主要時代背景的戲劇，就算有，大部分只是一個過場而已。開拍前我去了很多電視台試圖要找可以用的衣服（歷年台灣戲劇使用過的），但保存下來的狀況不是太好，尺寸也偏小。另外也有找到一些後來仿製的年代服裝，但是細節都太現代了，現在的顏色印花用法跟以前是截然不同的，所以不太適合。」姚君表示，這也是為什麼《茶金》這齣戲的戲服，從主角到不用露正臉的小配角，共有高達500件服裝都是特別訂製的。

★回溯1950年代時尚流行 階級差異顯而易見

《茶金》故事主軸圍繞在由連俞涵飾演的主角張薏心和由郭子乾飾演的吉桑（張福吉）一家人身上，而他們是新竹北埔的富裕家族，所以造型組在這個部分有兩個最重要的執行重點—要回溯1950年代的時尚流行，並透過服裝來呈現階級差異。「我們從1940到1950年這十年間的台灣年代背景去研究，那時最時髦的地方是台北，大家流行燙頭髮、穿洋裝，奧黛麗赫本的《羅馬假期》是風尚指標。為了配合張家人的身份，也特別從當時鄉紳家族照中尋找穿搭上的蛛絲馬跡。」姚君說在那個年代，經濟條件比較好的男女衣著已經很講究了，細節上一點都不馬虎，是那種會用小帽、皮鞋、手表等等配件所搭配出的精緻裝扮風格。其他的平民角色，依照史料呈現的就還是屬於比較窮困、樸實的樣貌。

如果有每週定期收看的觀眾，一定對張家大小姐張薏心的服裝印象最深吧！她在每場戲中幾乎都沒有重複的服裝，就連拍到殺青那天都還有新衣服穿，讓人忍不住會去想像她家衣櫃到底有多大？從服裝造型組的資料統計顯示，全部12集的戲，薏心總共有88套服裝的需求，其中45套是訂製而成，其他有很多則是從古著店找到的素色款單品。「這部劇主要是透過薏心的視角去看大時代故事，希望觀眾可以感受當時大家閨秀的生活的樣貌，不只是有很多洋裝造型，也有像是有訂製睡衣，及搭配較為居家的針織衣衫等等。」在保持生活感同時，透過看起來很平整、很新穎的衣物來呈現她衣服有傭人燙、常常換不同款式的富裕人設，細節中充滿各種含義。在她的衣著造型中，也可以明顯觀察到1950年代強調豐腴上圍、纖腰身的服裝線條流行趨勢。

★從女孩到女士 領子、服裝顏色、搭配法都藏玄機

從目前播映過的劇情可以觀察到，薏心是個有著「女性自覺」的角色，她不願意只作為一個等著招女婿入贅的千金小姐，而是想參與經營父親一手建立起的事業。「她表面上是大家閨秀，但其實心裡很抗議傳統價值觀，角色更有很多階段性的成長，所以服裝上我們也希望有循序漸進的安排來呈現這樣的變化。」姚君表示薏心的角色主要可以分為3到4個階段，這幾個階段也都有一些細節線索的不同。前期未涉商場的乖巧天真，透過主要是白色配色的各種領片，無論是小圓領、大圓領、大翻領等等，來展現小女孩的清純感，整體服裝用色也是粉紫、粉藍這種較為浪漫的色調，並以比較多的整套呈現，讓人可以從中讀到「訂製」的概念。而她的「眉上捲瀏海」，也可以傳遞出稚氣感和復古氛圍。

中期當她參與了越來越多的茶廠事務，開始代表公司對外，我們在她身上就會看到比較多的絲巾、領巾點綴，「這階段主要希望她呈現出優雅、復古感，看起來更有自信、沉穩，服裝使用的布料顏色也更明亮一點，就不會再這麼粉了，是比較落落大方的感覺。」姚君說。隨著劇情的推進，之後大家也可以看到與角色成長相呼應的造型，像昨天剛播出的7、8集，應該不難發現她開始穿比較多更顯成熟的套裝了吧？而在前幾集就先登場的婚紗，則是特別找來的古董，自認很龜毛的姚君強調：「我們一開始就想挑選真正的古董婚紗，不是復刻版的那種，後來是從專門進口歐美古董婚紗的工作室找到的。」

★郭子乾形象太搞笑 用「加法」技巧變拘謹鄉紳

至於戲份同樣很重的吉桑，姚君表示一開始知道這個角色要由郭子乾飾演的時候，她是比較無法聯想的：「因為郭哥給我的印象就是善於模仿、很會搞笑的綜藝藝人，我一直去思考要怎麼把他變成劇本中的吉桑。」後來決定用「加法」方式來處理他的造型，加上當時受日式流行影響的小鬍子、梳油頭，試著用眼鏡把五官做一點修飾調整來打破郭哥的既定銀幕印象，「這個角色需要呈現出一些那個年代男人的拘謹形象，茶商的背景設定也比較適合經典、不花俏的款式，所以我們用領帶、領帶夾、領針、袖扣、口袋巾、三件式背心、懷表 、煙斗、打火機、戒指這樣的細節去堆疊造型，也建立父權主義的模樣。」她也透露，郭哥只要穿上戲服就是渾然天成的吉桑，這個角色也成為她本身很喜歡、很滿意的形象造型。

而溫昇豪飾演的KK（劉坤凱），因為曾經身為戰俘的經歷，所以在造型上特意不追求精雕細琢，對比吉桑的「加法」處理手法，換到他身上則是「減法」。「想呈現出比較『喪志』的感覺，ˊ整體上是非常鬆的線條，不是太有精神的。我們把太過工整的元素從他身上拿掉，像是梳著油頭但掉落一兩根髮絲、不採取整套穿搭、休閒感棉質襯衫不會刻意燙得很筆挺、用吊帶來帶出生活感等等，他的褲子也都是用棉布料去做，會呈現比較多折痕，可以更寫實。」姚君說。而臉上那抹被許多觀眾稱讚熟男帥氣韻味的鬍子，則是溫昇豪本人和劇組所達成很有默契的共識。

★讓薛仕凌穿小號西裝 李杏自曝旗袍S身形的秘密

另一受到關注的角色，就是金鐘雙料影帝薛仕凌飾演的范文貴，服裝上的特別設定可以先從西裝的尺寸說起，「他一登場其實就是個書呆子的形象，戴著塑膠框眼鏡，穿的西裝其實仔細看是過短的，像是小一號那樣。」姚君表示這樣的安排可以傳達出他可能是穿哥哥們留下來的衣服，也能感受他在家裡不受寵的家庭地位。之後他的造型從頭到腳也都會有明顯的變化，當中暗藏了許多他對吉桑的崇拜線索，我們在此就先不爆雷。

由李杏飾演的京劇名伶夏慕雪，其實是有點感傷情懷的一個角色。她在戲中主要是穿旗袍，加上珍珠、金飾等來強調上海出身的優渥背景，而為了呈現更玲瓏有致的曲線，她本人之前在記者會上也透露自己拍攝過程中有穿上「假屁股」來強調前凸後翹的視覺效果。隨著劇情演進，後期她也會在服裝上展現出更溫順嫻的形象，「從比較武裝自己的女人回到生活化一點的模樣。」

在找出正確的年代專屬流行架構後，因應每個角色的個性、身份去做調整，並加入能與劇情、情節連結的線索，這就是服裝造型組工作的主要大方向。而在安排每一場戲的服裝前，也必須參考美術組的設定與場景配色，彼此達成一定程度的美學共識後，我們才能看到最終出現這麼美又和諧的成果。那在《茶金》這齣戲中，又有哪些部分是讓姚君覺得比較難執行的？

★「山妹」許安植氣質太好 反而最難做造型？

「修女很難，一開始光是正確的資料就不好找。現在的修女穿的大多是比較現代化的制服，我們參考了一些國外書籍，用不同年代的版型去建構那個年代的修女服，甚至還用了胚布去試做。」另外像是一開場短短幾秒的印度茶農造型，也花了很多時間研究，包括正確攜帶竹籃的方式，再用接近古著的布料去破壞、製作服裝。還有才剛播完的美軍舞會橋段，就算其他多數美方空軍、海軍、陸軍都不是鏡頭焦點，仍需考究軍裝釦及其他衣著細節，許多都是從國外訂製採購。

另一個非常有趣的形象打造，是新演員許安植飾演的山妹。姚君說，她因為氣質太好了，所以很難處理、很難被破壞，「山妹的角色到後面也會有所轉變，但她一開始是個比較沒有自信的職人，所以我們決定讓她以素顏去演出，她還有特別助曬，來讓膚色能配合角色長期在山上採茶、製茶的背景設定。」為戲剪短髮的許安植，被姚君評價為「就算穿得很樸素，但看起來還是很像在穿無印良品」，為了調整這種天生麗質，所以刻意給他比例不合理的層次穿搭，服裝上的做舊也是做到最極致，在細節上像是指甲的抹黑、抹綠都是必要的，整齊的髮尾也故意剪出拙樣、加上髮夾，這才好不容易帶出「土味」。許安植本人也很感謝這樣的造型，讓她能看到自己不同以往的面貌。

目前《茶金》播放到第8集，已經準備進入中後段劇情，所有重要角色的變化也都會反映在造型上。大家除了跟上讓人想一集接一集的精彩劇情之外，也可以一邊仔細觀察，看看能否在這一幀幀充滿魅力的絕美畫面中，獨懂服裝造型組用心設定的各種小巧思！又如果你實在很想走進

《茶金》的世界，也可以走一趟現在正在花蓮舉辦的《茶金》戲劇經典場景特展，當中可以看到幾個重要場景、人物服裝道具等等，讓人可以身歷其境感受1950年代的時代氛圍。

★公視時代生活劇《茶金》戲劇經典場景特展

時間：即日起至12月26日

地點：花蓮文化創意產業園區24棟

重現劇中茶商－日光總公司的辦公室、審茶室及部分製茶廠空間，同時透過劇中歷史背景介紹、人物服裝道具的陳列、互動式經典對白，展現劇中每個小人物如何迎戰時代洪流的變化。並將舉辦美學講座、粉絲見面會，詳情請上《茶金》官方粉絲團：https://www.facebook.com/GoldLeaf.series 。

由公視與客家委員會合製時代生活劇《茶金》，講述1950年代新竹北埔的茶產業發展，濃郁的復古時代氛圍和精美的場景、服裝，被不少網友讚為「最美台劇」。而這齣戲的服裝造型，是由《斯卡羅》的造型指導姚君所操刀的。圖／公視提供
由公視與客家委員會合製時代生活劇《茶金》，講述1950年代新竹北埔的茶產業發展，濃郁的復古時代氛圍和精美的場景、服裝，被不少網友讚為「最美台劇」。而這齣戲的服裝造型，是由《斯卡羅》的造型指導姚君所操刀的。圖／公視提供
為戲剪短髮的許安植，被姚君評價為「就算穿得很樸素，但看起來還是很像在穿無印良品」。圖／公視提供
為戲剪短髮的許安植，被姚君評價為「就算穿得很樸素，但看起來還是很像在穿無印良品」。圖／公視提供
在花蓮文化創意產業園區24棟現正展出的《茶金》戲劇經典場景特展。圖／公視提供
在花蓮文化創意產業園區24棟現正展出的《茶金》戲劇經典場景特展。圖／公視提供
溫昇豪飾演的KK，因為曾經身為戰俘的經歷，所以在造型上特意不追求精雕細琢，表現出喪志感。圖／公視提供
溫昇豪飾演的KK，因為曾經身為戰俘的經歷，所以在造型上特意不追求精雕細琢，表現出喪志感。圖／公視提供
山妹第2階段造型草圖。圖／公視提供
山妹第2階段造型草圖。圖／公視提供
溫昇豪飾演的KK，因為曾經身為戰俘的經歷，所以在造型上特意不追求精雕細琢，表現出喪志感。圖／公視提供
溫昇豪飾演的KK，因為曾經身為戰俘的經歷，所以在造型上特意不追求精雕細琢，表現出喪志感。圖／公視提供
連俞涵飾演的薏心，在劇集前期未涉商場的乖巧天真透過主要是白色配色的各種領片，無論是小圓領、大圓領、大翻領等等來展現。圖／公視提供
連俞涵飾演的薏心，在劇集前期未涉商場的乖巧天真透過主要是白色配色的各種領片，無論是小圓領、大圓領、大翻領等等來展現。圖／公視提供
KK造型草圖。圖／公視提供
KK造型草圖。圖／公視提供
李杏飾演夏慕雪。圖／公視提供
李杏飾演夏慕雪。圖／公視提供
連俞涵飾演的張薏心在每場戲中幾乎都沒有重複的服裝，她在全部12集的戲總共有88套服裝的需求，其中45套是訂製而成，其他有很多則是從古著店找到的素色款單品。圖／公視提供
連俞涵飾演的張薏心在每場戲中幾乎都沒有重複的服裝，她在全部12集的戲總共有88套服裝的需求，其中45套是訂製而成，其他有很多則是從古著店找到的素色款單品。圖／公視提供
中期當薏心參與了越來越多的茶廠事務，開始代表公司對外，在她身上就會看到比較多的絲巾、領巾點綴，主要呈現出優雅、復古感。圖／公視提供
中期當薏心參與了越來越多的茶廠事務，開始代表公司對外，在她身上就會看到比較多的絲巾、領巾點綴，主要呈現出優雅、復古感。圖／公視提供
李杏飾演的京劇名伶夏慕雪，其實是有點感傷情懷的一個角色。在戲中主要是穿旗袍，加上珍珠、金飾等來強調上海出身的優渥背景。圖／公視提供
李杏飾演的京劇名伶夏慕雪，其實是有點感傷情懷的一個角色。在戲中主要是穿旗袍，加上珍珠、金飾等來強調上海出身的優渥背景。圖／公視提供
公視與客家委員會合製時代生活劇《茶金》，講述1950年代新竹北埔的茶產業發展，濃郁的復古時代氛圍和精美的場景、服裝，被不少網友讚為「最美台劇」。圖／公視提供
公視與客家委員會合製時代生活劇《茶金》，講述1950年代新竹北埔的茶產業發展，濃郁的復古時代氛圍和精美的場景、服裝，被不少網友讚為「最美台劇」。圖／公視提供
在花蓮文化創意產業園區24棟現正展出的《茶金》戲劇經典場景特展。圖／公視提供
在花蓮文化創意產業園區24棟現正展出的《茶金》戲劇經典場景特展。圖／公視提供
文貴第3階段造型草圖。圖／公視提供
文貴第3階段造型草圖。圖／公視提供
這部劇主要是透過薏心的視角去看大時代故事，希望觀眾可以感受當時大家閨秀的生活的樣貌，不只是有很多洋裝造型，也有像是有訂製睡衣，及搭配較為居家的針織衣衫等等。圖／公視提供
這部劇主要是透過薏心的視角去看大時代故事，希望觀眾可以感受當時大家閨秀的生活的樣貌，不只是有很多洋裝造型，也有像是有訂製睡衣，及搭配較為居家的針織衣衫等等。圖／公視提供
新演員許安植飾演的山妹因為氣質太好，所以在造型上很難處理、很難被破壞。
新演員許安植飾演的山妹因為氣質太好，所以在造型上很難處理、很難被破壞。
薛仕凌飾演的范文貴穿的西裝其實仔細看是過短的，像是小一號那樣。這樣的安排可以傳達出他可能是穿哥哥們留下來的衣服，也能感受他在家裡不受寵的家庭地位。圖／公視提供
薛仕凌飾演的范文貴穿的西裝其實仔細看是過短的，像是小一號那樣。這樣的安排可以傳達出他可能是穿哥哥們留下來的衣服，也能感受他在家裡不受寵的家庭地位。圖／公視提供
隨著劇情的推進，之後大家也可以看到與角色成長相呼應的造型。圖／公視提供
隨著劇情的推進，之後大家也可以看到與角色成長相呼應的造型。圖／公視提供
服裝造型組用「加法」方式來處理郭子乾的造型，加上當時受日式流行影響的小鬍子、梳油頭，試著用眼鏡把五官做一點修飾調整來打破他比較偏搞笑的既定銀幕印象。圖／公視提供
服裝造型組用「加法」方式來處理郭子乾的造型，加上當時受日式流行影響的小鬍子、梳油頭，試著用眼鏡把五官做一點修飾調整來打破他比較偏搞笑的既定銀幕印象。圖／公視提供
吉桑（張福吉）造型草圖。圖／公視提供
吉桑（張福吉）造型草圖。圖／公視提供
《茶金》造型指導姚君，也是《斯卡羅》、《一把青》等知名戲劇作品的造型指導。記者吳致碩／攝影
《茶金》造型指導姚君，也是《斯卡羅》、《一把青》等知名戲劇作品的造型指導。記者吳致碩／攝影
服裝造型組在安排每一場戲的服裝前，也必須參考美術組的設定與場景配色，彼此達成一定程度的美學共識後，我們才能看到最終出現這麼美又和諧的成果。圖／公視提供
服裝造型組在安排每一場戲的服裝前，也必須參考美術組的設定與場景配色，彼此達成一定程度的美學共識後，我們才能看到最終出現這麼美又和諧的成果。圖／公視提供
溫昇豪飾演的KK，因為曾經身為戰俘的經歷，所以在造型上特意不追求精雕細琢，表現出喪志感。圖／公視提供
溫昇豪飾演的KK，因為曾經身為戰俘的經歷，所以在造型上特意不追求精雕細琢，表現出喪志感。圖／公視提供
山妹的造型草圖（第一階段）。圖／公視提供
山妹的造型草圖（第一階段）。圖／公視提供
《茶金》造型指導姚君，也是《斯卡羅》、《一把青》等知名戲劇作品的造型指導。記者吳致碩／攝影
《茶金》造型指導姚君，也是《斯卡羅》、《一把青》等知名戲劇作品的造型指導。記者吳致碩／攝影
《茶金》造型指導姚君，也是《斯卡羅》、《一把青》等知名戲劇作品的造型指導。記者吳致碩／攝影
《茶金》造型指導姚君，也是《斯卡羅》、《一把青》等知名戲劇作品的造型指導。記者吳致碩／攝影
金鐘雙料影帝薛仕凌飾演的范文貴，初登場是個樸實的大學生。圖／公視提供
金鐘雙料影帝薛仕凌飾演的范文貴，初登場是個樸實的大學生。圖／公視提供
在連俞涵飾演的薏心造型上，也可以明顯觀察到1950年代強調豐腴上圍、纖腰身的服裝線條流行趨勢。圖／公視提供
在連俞涵飾演的薏心造型上，也可以明顯觀察到1950年代強調豐腴上圍、纖腰身的服裝線條流行趨勢。圖／公視提供
溫昇豪飾演KK劉坤凱。圖／公視提供
溫昇豪飾演KK劉坤凱。圖／公視提供
薏心第4階段造型草圖。圖／公視提供
薏心第4階段造型草圖。圖／公視提供
溫昇豪的鬍子被許多觀眾稱讚有熟男帥氣韻味，這個造型設定是他本人和劇組所達成很有默契的共識。圖／公視提供
溫昇豪的鬍子被許多觀眾稱讚有熟男帥氣韻味，這個造型設定是他本人和劇組所達成很有默契的共識。圖／公視提供
許安植飾演山妹。圖／公視提供
許安植飾演山妹。圖／公視提供
服裝造型組用「加法」方式來處理郭子乾的造型，加上當時受日式流行影響的小鬍子、梳油頭，試著用眼鏡把五官做一點修飾調整來打破他比較偏搞笑的既定銀幕印象。圖／公視提供
服裝造型組用「加法」方式來處理郭子乾的造型，加上當時受日式流行影響的小鬍子、梳油頭，試著用眼鏡把五官做一點修飾調整來打破他比較偏搞笑的既定銀幕印象。圖／公視提供
連俞涵飾演主角張薏心。圖／公視提供
連俞涵飾演主角張薏心。圖／公視提供
李杏飾演的京劇名伶夏慕雪，其實是有點感傷情懷的一個角色。在戲中主要是穿旗袍，加上珍珠、金飾等來強調上海出身的優渥背景。圖／公視提供
李杏飾演的京劇名伶夏慕雪，其實是有點感傷情懷的一個角色。在戲中主要是穿旗袍，加上珍珠、金飾等來強調上海出身的優渥背景。圖／公視提供
郭子乾飾演吉桑（張福吉）。圖／公視提供
郭子乾飾演吉桑（張福吉）。圖／公視提供
薛仕凌飾演范文貴。圖／公視提供
薛仕凌飾演范文貴。圖／公視提供
薛仕凌飾演的范文貴穿的西裝其實仔細看是過短的，像是小一號那樣。這樣的安排可以傳達出他可能是穿哥哥們留下來的衣服，也能感受他在家裡不受寵的家庭地位。圖／公視提供
薛仕凌飾演的范文貴穿的西裝其實仔細看是過短的，像是小一號那樣。這樣的安排可以傳達出他可能是穿哥哥們留下來的衣服，也能感受他在家裡不受寵的家庭地位。圖／公視提供
全部12集的戲，薏心總共有88套服裝的需求，其中45套是訂製而成。圖／公視提供
全部12集的戲，薏心總共有88套服裝的需求，其中45套是訂製而成。圖／公視提供
在花蓮文化創意產業園區24棟現正展出的《茶金》戲劇經典場景特展。圖／公視提供
在花蓮文化創意產業園區24棟現正展出的《茶金》戲劇經典場景特展。圖／公視提供

婚紗

延伸閱讀

金鐘視帝薛仕凌太入戲劇中抑鬱好壓抑 殺青日大喊爽

薛仕凌「不想太舒服」 甜曝與8年女友好事新進度

茶金重返北埔特映 連俞涵跟郭子乾擁抱「通電」

被金鐘視帝耽誤的時尚型男？《茶金》薛仕凌IG根本穿搭畫報 帥到粉絲嘆「為何我已婚」

相關新聞

「陳耀訓蛋黃酥」漲價後1顆80元更難買 網傻眼：1秒賣完

知名甜品店陳耀訓麵包埠的「紅土鹹蛋黃酥」不敵物價上漲，日前宣布每盒從730元調整為800元，今日是漲價後首度開賣。不過人氣不因漲價下滑，有網友抱怨「一秒售罄」，甚至「比以前還難買」。

史上最後一款百達翡麗鋼金鷹5711！Tiffany雙logo現身

Tiffany在IG宣布，為慶祝與表王百達翡麗（Patek Philippe）雙方合作170週年，將打造以經典Tiffa...

「華燈初上」林心如、楊錦華姐妹登封戴寶格麗一帥一美

剛在Netflix上架就衝上台劇排行榜冠軍、並獲網友一致好評的台灣原創影集「華燈初上」，故事圍繞在80年代台北紅燈區的一...

陳庭妮登時尚雜誌 卡地亞20克拉藍寶石助秀纖腰

女星陳庭妮登上12月時尚雜誌「CITTA BELLA」的封面，受訪暢談從模特兒出道、到如今兩度入圍金馬，演技備受肯定的蛻...

黃宣帥搭Nike聯名權志龍潮鞋 轉手就賣出天價！

被知名部落客封為「時尚葉克膜」的Bigbang隊長權志龍G-DRAGON，因為對於潮流文化、流行的掌握能力，只要他穿用的...

小米雙12購物節搶先領2千現金券 預付訂金再享折價加倍

雙11才剛結束，雙12購物節一轉眼又到！小米回饋米粉不缺席，將於12月8日至12月12日止，舉辦「小米雙12購物節」活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。