連俞涵換88套造型 《茶金》服裝不只美 還有很多故事

由公視與客家委員會合製時代生活劇《茶金》，講述1950年代新竹北埔的茶產業發展，濃郁的復古時代氛圍和精美的場景、服裝，被不少網友讚為「最美台劇」。而這齣戲的服裝造型，是由《斯卡羅》的造型指導姚君所操刀的，雖然相較之下《茶金》的世界觀和角色陣容相對單純，但是在導演林君陽以知名傳記歷史影集《王冠》的視覺風格為例的建議下，製作期因為年代設定所遇到的困難和各種服裝細節的精心安排，背後還是有很多精彩的故事不容錯過。

「台灣以前其實很少拍以1950年代為主要時代背景的戲劇，就算有，大部分只是一個過場而已。開拍前我去了很多電視台試圖要找可以用的衣服（歷年台灣戲劇使用過的），但保存下來的狀況不是太好，尺寸也偏小。另外也有找到一些後來仿製的年代服裝，但是細節都太現代了，現在的顏色印花用法跟以前是截然不同的，所以不太適合。」姚君表示，這也是為什麼《茶金》這齣戲的戲服，從主角到不用露正臉的小配角，共有高達500件服裝都是特別訂製的。

★回溯1950年代時尚流行 階級差異顯而易見

《茶金》故事主軸圍繞在由連俞涵飾演的主角張薏心和由郭子乾飾演的吉桑（張福吉）一家人身上，而他們是新竹北埔的富裕家族，所以造型組在這個部分有兩個最重要的執行重點—要回溯1950年代的時尚流行，並透過服裝來呈現階級差異。「我們從1940到1950年這十年間的台灣年代背景去研究，那時最時髦的地方是台北，大家流行燙頭髮、穿洋裝，奧黛麗赫本的《羅馬假期》是風尚指標。為了配合張家人的身份，也特別從當時鄉紳家族照中尋找穿搭上的蛛絲馬跡。」姚君說在那個年代，經濟條件比較好的男女衣著已經很講究了，細節上一點都不馬虎，是那種會用小帽、皮鞋、手表等等配件所搭配出的精緻裝扮風格。其他的平民角色，依照史料呈現的就還是屬於比較窮困、樸實的樣貌。

如果有每週定期收看的觀眾，一定對張家大小姐張薏心的服裝印象最深吧！她在每場戲中幾乎都沒有重複的服裝，就連拍到殺青那天都還有新衣服穿，讓人忍不住會去想像她家衣櫃到底有多大？從服裝造型組的資料統計顯示，全部12集的戲，薏心總共有88套服裝的需求，其中45套是訂製而成，其他有很多則是從古著店找到的素色款單品。「這部劇主要是透過薏心的視角去看大時代故事，希望觀眾可以感受當時大家閨秀的生活的樣貌，不只是有很多洋裝造型，也有像是有訂製睡衣，及搭配較為居家的針織衣衫等等。」在保持生活感同時，透過看起來很平整、很新穎的衣物來呈現她衣服有傭人燙、常常換不同款式的富裕人設，細節中充滿各種含義。在她的衣著造型中，也可以明顯觀察到1950年代強調豐腴上圍、纖腰身的服裝線條流行趨勢。

★從女孩到女士 領子、服裝顏色、搭配法都藏玄機

從目前播映過的劇情可以觀察到，薏心是個有著「女性自覺」的角色，她不願意只作為一個等著招女婿入贅的千金小姐，而是想參與經營父親一手建立起的事業。「她表面上是大家閨秀，但其實心裡很抗議傳統價值觀，角色更有很多階段性的成長，所以服裝上我們也希望有循序漸進的安排來呈現這樣的變化。」姚君表示薏心的角色主要可以分為3到4個階段，這幾個階段也都有一些細節線索的不同。前期未涉商場的乖巧天真，透過主要是白色配色的各種領片，無論是小圓領、大圓領、大翻領等等，來展現小女孩的清純感，整體服裝用色也是粉紫、粉藍這種較為浪漫的色調，並以比較多的整套呈現，讓人可以從中讀到「訂製」的概念。而她的「眉上捲瀏海」，也可以傳遞出稚氣感和復古氛圍。

中期當她參與了越來越多的茶廠事務，開始代表公司對外，我們在她身上就會看到比較多的絲巾、領巾點綴，「這階段主要希望她呈現出優雅、復古感，看起來更有自信、沉穩，服裝使用的布料顏色也更明亮一點，就不會再這麼粉了，是比較落落大方的感覺。」姚君說。隨著劇情的推進，之後大家也可以看到與角色成長相呼應的造型，像昨天剛播出的7、8集，應該不難發現她開始穿比較多更顯成熟的套裝了吧？而在前幾集就先登場的婚紗，則是特別找來的古董，自認很龜毛的姚君強調：「我們一開始就想挑選真正的古董婚紗，不是復刻版的那種，後來是從專門進口歐美古董婚紗的工作室找到的。」

★郭子乾形象太搞笑 用「加法」技巧變拘謹鄉紳

至於戲份同樣很重的吉桑，姚君表示一開始知道這個角色要由郭子乾飾演的時候，她是比較無法聯想的：「因為郭哥給我的印象就是善於模仿、很會搞笑的綜藝藝人，我一直去思考要怎麼把他變成劇本中的吉桑。」後來決定用「加法」方式來處理他的造型，加上當時受日式流行影響的小鬍子、梳油頭，試著用眼鏡把五官做一點修飾調整來打破郭哥的既定銀幕印象，「這個角色需要呈現出一些那個年代男人的拘謹形象，茶商的背景設定也比較適合經典、不花俏的款式，所以我們用領帶、領帶夾、領針、袖扣、口袋巾、三件式背心、懷表 、煙斗、打火機、戒指這樣的細節去堆疊造型，也建立父權主義的模樣。」她也透露，郭哥只要穿上戲服就是渾然天成的吉桑，這個角色也成為她本身很喜歡、很滿意的形象造型。

而溫昇豪飾演的KK（劉坤凱），因為曾經身為戰俘的經歷，所以在造型上特意不追求精雕細琢，對比吉桑的「加法」處理手法，換到他身上則是「減法」。「想呈現出比較『喪志』的感覺，ˊ整體上是非常鬆的線條，不是太有精神的。我們把太過工整的元素從他身上拿掉，像是梳著油頭但掉落一兩根髮絲、不採取整套穿搭、休閒感棉質襯衫不會刻意燙得很筆挺、用吊帶來帶出生活感等等，他的褲子也都是用棉布料去做，會呈現比較多折痕，可以更寫實。」姚君說。而臉上那抹被許多觀眾稱讚熟男帥氣韻味的鬍子，則是溫昇豪本人和劇組所達成很有默契的共識。

★讓薛仕凌穿小號西裝 李杏自曝旗袍S身形的秘密

另一受到關注的角色，就是金鐘雙料影帝薛仕凌飾演的范文貴，服裝上的特別設定可以先從西裝的尺寸說起，「他一登場其實就是個書呆子的形象，戴著塑膠框眼鏡，穿的西裝其實仔細看是過短的，像是小一號那樣。」姚君表示這樣的安排可以傳達出他可能是穿哥哥們留下來的衣服，也能感受他在家裡不受寵的家庭地位。之後他的造型從頭到腳也都會有明顯的變化，當中暗藏了許多他對吉桑的崇拜線索，我們在此就先不爆雷。

由李杏飾演的京劇名伶夏慕雪，其實是有點感傷情懷的一個角色。她在戲中主要是穿旗袍，加上珍珠、金飾等來強調上海出身的優渥背景，而為了呈現更玲瓏有致的曲線，她本人之前在記者會上也透露自己拍攝過程中有穿上「假屁股」來強調前凸後翹的視覺效果。隨著劇情演進，後期她也會在服裝上展現出更溫順嫻的形象，「從比較武裝自己的女人回到生活化一點的模樣。」

在找出正確的年代專屬流行架構後，因應每個角色的個性、身份去做調整，並加入能與劇情、情節連結的線索，這就是服裝造型組工作的主要大方向。而在安排每一場戲的服裝前，也必須參考美術組的設定與場景配色，彼此達成一定程度的美學共識後，我們才能看到最終出現這麼美又和諧的成果。那在《茶金》這齣戲中，又有哪些部分是讓姚君覺得比較難執行的？

★「山妹」許安植氣質太好 反而最難做造型？

「修女很難，一開始光是正確的資料就不好找。現在的修女穿的大多是比較現代化的制服，我們參考了一些國外書籍，用不同年代的版型去建構那個年代的修女服，甚至還用了胚布去試做。」另外像是一開場短短幾秒的印度茶農造型，也花了很多時間研究，包括正確攜帶竹籃的方式，再用接近古著的布料去破壞、製作服裝。還有才剛播完的美軍舞會橋段，就算其他多數美方空軍、海軍、陸軍都不是鏡頭焦點，仍需考究軍裝釦及其他衣著細節，許多都是從國外訂製採購。

另一個非常有趣的形象打造，是新演員許安植飾演的山妹。姚君說，她因為氣質太好了，所以很難處理、很難被破壞，「山妹的角色到後面也會有所轉變，但她一開始是個比較沒有自信的職人，所以我們決定讓她以素顏去演出，她還有特別助曬，來讓膚色能配合角色長期在山上採茶、製茶的背景設定。」為戲剪短髮的許安植，被姚君評價為「就算穿得很樸素，但看起來還是很像在穿無印良品」，為了調整這種天生麗質，所以刻意給他比例不合理的層次穿搭，服裝上的做舊也是做到最極致，在細節上像是指甲的抹黑、抹綠都是必要的，整齊的髮尾也故意剪出拙樣、加上髮夾，這才好不容易帶出「土味」。許安植本人也很感謝這樣的造型，讓她能看到自己不同以往的面貌。

目前《茶金》播放到第8集，已經準備進入中後段劇情，所有重要角色的變化也都會反映在造型上。大家除了跟上讓人想一集接一集的精彩劇情之外，也可以一邊仔細觀察，看看能否在這一幀幀充滿魅力的絕美畫面中，獨懂服裝造型組用心設定的各種小巧思！又如果你實在很想走進

《茶金》的世界，也可以走一趟現在正在花蓮舉辦的《茶金》戲劇經典場景特展，當中可以看到幾個重要場景、人物服裝道具等等，讓人可以身歷其境感受1950年代的時代氛圍。

★公視時代生活劇《茶金》戲劇經典場景特展

時間：即日起至12月26日

地點：花蓮文化創意產業園區24棟