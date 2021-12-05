500趴2021／「台北插畫藝術節」似顏繪、小型演唱超夯

由聯合報旗下質感青年讀物《500輯》延伸而出的「500趴2021」，12月3日起於台北101水舞廣場、信義廣場雙展區熱鬧登場，兩天已吸引8萬人次熱情參與，今天（12月5日）活動壓軸最後一天，「台北插畫藝術節」持續帶來似顏繪與小型不插電現場演唱。

今天500趴信義路廣場展區「台北插畫藝術節」現場攤位仍有插畫家似顏繪，上午11點至下午1點Mumuujun、上午11點至下午2點周一包包粽、下午2點至6點為Wei Wei boy。「你的主打歌小舞台計畫」不插電演出下午1點至1點30分由尤米澤開唱；下午3點至4點、下午4點30分至5點皆由雷御廷登場演出。

「台北插畫藝術節」開創出屬於台北城市、台灣在地與國際串聯的插畫藝術展會。透過每年主題策展式徵件，向國內外插畫創作者徵集作品展出，並設計獎勵制度，鼓勵並扶植插畫創作。這屬於台北城市的插畫藝術節，成為固定舉辦的常態性盛會，集結優秀在地插畫家，共同曝光凝聚插畫效益，推動插畫藝術產業良性循環發展，讓「插畫不再只是插畫。」

官方網站 http://taipeiillustrationfair.com/

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行

贊助單位｜ SUBARU速霸陸、 7-ELEVEN把愛找回來、 Coopers啤酒、 Panasonic 、PChome X 家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi