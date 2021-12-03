500趴2021／PChome出攤人龍力抗低溫 行動書車文化飄香

由聯合報旗下青年讀物《500輯》主辦的全台最大質感市集「500趴2021」，今年再度於台北101水舞廣場、信義廣場強勢回歸，昨日除邀請眾多人氣歌手開唱以外，現場活動也是精采萬分，成功吸引人潮！

昨日活動亮點像是由PChome 24購物帶來的「理想生活的奇幻旅程」，活動集結「阿卡貝拉」、 「行動劇場」、「街頭馬戲」以及「3D視覺動畫」，讓現場民眾感受一場奇幻旅程；而雖然晚間氣溫下探個位數，但仍不減民眾熱情，水舞、信義兩個展區仍湧入大量參觀者，此外，PChome 24購物的「美力加值站」、「給力製造所」也成功吸引排隊人龍體驗，預計將持續於明、後日持續出攤。

而在首日活動成功舉辦後，水舞廣場舞台區也將在4日（六）與5日（日）分別有茄子蛋、盧廣仲擔綱美聲壓軸，茄子蛋今年以電影「當男人戀愛時」主題曲「愛情你比我想的閣較偉大」入圍金馬獎再掀聲勢新高峰，而上周盧廣仲也預告將在500趴演唱新歌，同時周日也將有壞特、告五人演出，聲勢浩大。