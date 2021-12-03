500趴2021／WHOSMiNG活版聖誕卡、小草作熱紅酒登場

音樂戶外派對市集「500趴2021」於今日傍晚至12月5日期間盛大展開，經歷動盪不安、充滿挑戰的一年之後，市集邁入第二年的此刻，以「Better Me, Better Life」為主題，有別於去年的單日活動，延長至一連三天，場地更同步擴大，從台北101水舞廣場擴大至信義路廣場。今年除了請來瘦子、艾怡良、告五人、茄子蛋等20組藝人輪番表演之外，亦號召近40個質感風格品牌進駐市集，在12月冬日中滿足逛遊興致與饕客味蕾。

01｜WHOSMiNG

台灣插畫家、設計師MiNG以簡約線條勾勒細膩觀察，帶來輕盈生動的觀看感受，本次MiNG所成立的個人品牌「WHOSMiNG」亦參與出攤。因應即將來臨的2022，除了2022年月曆、與京都咖啡品牌KUTASU聯名咖啡、聖誕卡及玻璃杯等質感好物之外，亦推出市集限定活版500趴聖誕小卡，手工印製，僅於這3天限定登場。

02｜小草作Grassphere

堅持天然、無添加的台灣原創花草茶品牌「小草作Grassphere」，推出人氣最高的兩款現煮熱紅酒口味——桂花煎茶、蜜香花果，以及可以帶回家自行熬煮的香料包。小草作Grassphere分享，如果過往沒喝過熱紅酒的人，可以試試「蜜香花果」，這一款以鳳梨、柳橙為基底，加入黑糖與洛神花，帶來相當豐富的果香果酸，是一款人氣入門款；另一款「桂花煎茶」帶有高雅成熟的風味，桂花香氣很足，帶出幽幽茶香，是更深一層的大人味熱紅酒。

小草作Grassphere每一年都會研發加入不同配方的熱紅酒香料包之外，同步研發果乾水、水果茶、無咖啡因花草茶、漢方養生茶，原料皆採用100%台灣在地的花草果茶原料製成，500趴現場將同步供應漢方植物茶包、台灣果茶茶包等選項，邀請民眾一起度過溫暖周末。

03｜森³ sunsun museum

已成為城市中精緻代表的森³ SUNSUN MUSEUM，在其深處有著一間森³ BAR之外，本次亦參與500趴市集陣容，攜手咖啡師以深山低、中、高海拔意象，研發出不同焙度的咖啡豆，不僅於現場沖煮出香氣四溢的各款咖啡，亦推出一次集結三種風味的咖啡濾掛包，市集首度亮相推出。

此外，現場亦帶來SUNSUN DRIP BAG COFFEE濾掛組合、與WISDOM®聯名合作的森³ sunsun museum系列，帶有WISDOM③美感兼具實用性的生活小物，還有魔方香氛蠟燭、寬版膠帶、NO.S的WISDOM③BLEND精選手沖咖啡等，一同來度過悠閒的周末午後時光。

04｜團團創新社

喜事集團旗下的團團創新社向來擅長觀察當代社會氛圍，反芻後提出新觀點，不以盈利為最終目的他們，本次為500趴全新企劃「微笑營 SMILE CAMP」，核心精神來自於身處後疫情時代中，創辦人馮亞敏認為，戴口罩習慣之下更需要微笑，而面對充滿未知的未來，也需要輕鬆快樂的態度面對，微笑就是最直接表達的方式，希望攜手眾人一起找回生活溫度。

這一次運用香蕉含有帶來快樂力量的血清素成分，攜手台灣蕉農、台灣香蕉研究所合作，企劃出免費贈送給逛展者的創意企劃，邀請大家直接拿起香蕉，向工作人員索取奇異筆，寫下對未來的展望、天馬行空的繪圖等不設限的手繪創意，並鼓勵大家打卡拍照傳遞快樂。同時現場亦販售中性版型的Smile與香蕉圖像的T-shirt、時尚主題口罩以及香蕉濾鏡拍照服務，將美好生活傳遞給參展的每個人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行