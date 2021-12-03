500趴2021／3大咖啡出攤！限定版療癒滋味這裡才喝得到

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音樂戶外派對市集「500趴2021」於今日傍晚盛大展開，經歷動盪不安、充滿挑戰的一年之後，市集邁入第二年的此刻，以「Better Me, Better Life」為主題，有別於去年的單日活動，延長至一連三天，場地更同步擴大，從台北101水舞廣場擴大至信義路廣場。迎來低溫的12月，本次除了眾多美食與娛樂，亦集結咖啡香進駐出攤，研發療癒暖心的500趴限定滋味，陪伴更多民眾一起召喚「更好的自己，更好的生活」。

01｜Oasis Coffee Roasters

甫邁入三周年的咖啡品牌Oasis Coffee Roasters，近期剛參加完2021台灣咖啡展，緊接著加入本次500趴市集陣容，本次帶來一共四款選擇，包含黑咖啡（Black Coffee）、牛奶咖啡（Flat White）、單品手沖（兩款選擇）與一款限定版特調「愛爾蘭莓莓」。

Oasis Coffee Roasters 以推廣「嶄新咖啡文化」為初衷創立品牌，從生豆、烘焙到萃取等各項環節皆精心研究，致力於近距離展演咖啡的美好。本次為了500趴亦耗時設計限定版調飲——愛爾蘭莓莓，「這一款以愛爾蘭咖啡為靈感，將組成愛爾蘭咖啡的各項元素加入草莓元素，不僅選用帶有草莓調性的SOE、威士忌融入草莓，鮮奶油亦融入草莓萃取與果粒，鮮奶油上層綴以烤杏仁片、風乾草莓果膠片，為飲品提升趣味性。」老闆Yuta說，這一次用掉一箱愛爾蘭威士忌釀漬草莓丁兩天，限量供應200多杯。

02｜Merci cafe

多年來於新北板橋發展出各有姿態的風格空間，Merci cafe本次來到500趴提供豐富選項，除了定番義式咖啡、手沖咖啡之外，本次除了供應Merci vielle高人氣的丹麥土司、司康等暖心甜食，Merci vielle店長Eric更研發出兩款新款配方豆——淺焙咖啡豆「霧」、深焙咖啡豆「松」，同時運用「松」製作4間店內喝不到的「琴酒桂花拿鐵」與「威士忌可可拿鐵」。

在低溫寒風中，Merci cafe特別以琴酒、威士忌融入咖啡溫暖顧客，其中「威士忌可可拿鐵」選用格蘭利威雪莉桶威士忌、66%巴芮可可粉加入濃縮咖啡。此外，Eric亦預告淺焙咖啡豆「霧」與深焙咖啡豆「松」，是未來即將開幕的新店型「merci裏山」專用咖啡豆，像是深焙咖啡豆「松」以蘇門答臘、日曬與水洗耶加雪菲、瓜地馬拉等豆子調配，創造出雪松、花香、煙燻感、堅果巧克力與柔和酸值的香氣層次。

03｜TOAST Living + 根本在旅行

以實用生活用品與材質帶來日常好物的TOAST Living，本次攜手根本在旅行聯名出攤，透過質感咖啡器具，帶來日本手沖精品咖啡、手工甜點、限定咖啡豆與掛耳包，本次帶來「GLITCH」「豆ポレポレ」、「About Us」等咖啡豆；甜點方面，供應選用京都百年老舖北川半兵衛宇治抹茶粉製成的「焙茶布蕾」與「抹茶費南雪」。來到攤位上，選擇一杯日本知名職人咖啡，想像漫步日本街頭的迷人記憶。

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行

贊助單位｜ SUBARU速霸陸、 7-ELEVEN把愛找回來、 Coopers啤酒、 Panasonic 、PChome X 家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi Merci cafe一連三天供應Merci vielle高人氣丹麥土司。圖／沈佩臻攝影 TOAST Living與根本在旅行聯手帶來日本手沖精品咖啡、手工甜點、限定咖啡豆與掛耳包。圖／沈佩臻攝影 Oasis Coffee Roasters加入本次500趴市集陣容，本次帶來一共四款咖啡選擇。圖／沈佩臻攝影 Oasis Coffee Roasters帶來500趴限定版特調「愛爾蘭莓莓」。圖／Oasis Coffee Roasters提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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