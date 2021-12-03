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影／2021新北歡樂耶誕城今晚點燈 光雕秀超吸睛

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
「2021新北歡樂耶誕城」今天晚上正式點燈開城。記者江婉儀／攝影
「2021新北歡樂耶誕城」今天晚上正式點燈開城。記者江婉儀／攝影

「2021新北歡樂耶誕城」今天晚上正式點燈開城，一路亮到明年1月2日。今晚由新北市長侯友宜主持點燈儀式，揭開活動序幕。今晚起播放首支光雕秀「追星篇」，現場民眾都被精彩畫面吸引，都拿著手機拍攝光雕秀。因今年疫情嚴峻，市府邀請警消及醫護人員一起出席活動，侯友宜表示，今年能順利開城，感謝各單位辛苦防疫。

新北歡樂耶誕城今年與全球知名玩具「樂高公司」合作，獨家打造出全台最大的「樂高耶誕老人」，高達5公尺的機械裝置，期間限定於中山、新府路口揮手迎賓，今年更邀請到樂高達人與各界名人，今天起在市府一樓大廳共同展出12件親手製作的樂高積木作品，是樂高迷們絕對不可錯過的朝聖景點。

觀旅局長蔣志薇指出，歡樂耶誕城以「3D雷射光雕投影秀」聞名全球，今年新北市府與新加坡頂尖光雕團隊賀喜娛樂共同策畫，打造樂高主題光雕投影秀，今年光雕投影方式突破物理限制，首創的貼膜投影技術，擴大樂高主燈秀投影範圍，使用33台3萬流明雷射高階工程投影機，投影在市府大樓北面牆面。

首支光雕秀「追星篇」，描述了小精靈為了啟動遊樂園，偷偷拿取星星，而與耶誕老人發生一場刺激的冒險追逐戰，第二支光雕秀「重啟篇」則將於12月11日的「巨星耶誕演唱會」當天首映。主燈秀時間為每日下午17點30分至22點，每半點、整點播放一次；周邊燈飾亮燈時間為下午17點30分至24點，市府一樓大廳亮燈時間為下午17點30分至23點。

蔣志薇表示，「樂高耶誕城」、「樂高歡樂薑餅村」及「樂高耶誕奇幻小鎮」三大展區的樂高奇幻造景，更讓民眾開城前就爭相搶拍。觀旅局今年特別為耶誕城量身打造兩款充滿耶誕風味的IG濾鏡，研考會也在市府及府中周邊設置智慧共桿，持手機掃描智慧共桿上光標籤裝置，就可以與吉祥物「小客」進行互動體驗，開城後周周都有精彩活動，相關訊息可上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。

觀旅局提醒，居家隔離、居家檢疫、自主健康管理期間，應留在家中不外出；如有呼吸道症狀、發燒者，請儘速就醫並於家中休息。進入耶誕城燈區內參觀、拍照時，請全程配戴口罩；活動場域內禁止邊走邊吃，如有飲食需求者請至飲食專區，並配合實聯制、體溫量測及酒精消毒等防疫措施。

「2021新北歡樂耶誕城」今天晚上正式點燈開城。記者江婉儀／攝影
「2021新北歡樂耶誕城」今天晚上正式點燈開城。記者江婉儀／攝影
「2021新北歡樂耶誕城」今天晚上正式點燈開城。記者江婉儀／攝影
「2021新北歡樂耶誕城」今天晚上正式點燈開城。記者江婉儀／攝影

樂高 歡樂耶誕城

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