500趴2021／台北插畫藝術節推似顏繪、小型不插電演唱

由質感青年讀本《500輯》舉辦的「500趴2021」，今天（12月3日）下午5點正式在台北101水舞廣場與信義路廣場熱鬧登場，以「Better Me Better Life」為主題，召喚更好的自己、更好的生活。即將於12月中旬展開的「台北插畫藝術節」，在台北信義路廣場為「500趴2021」特別推出「你的主打歌小舞台計畫」，12月3日至12月5日的3天活動現場，除了有眾插畫家輪番上陣繪製似顏繪，更安排許多「主打歌活動」及小型不插電演出，邀請大家一同歡唱。

今天（12月3日）似顏繪下午5點由劉瑞芸率先上陣、晚上7點為Kawo a.k.a Sushijojo、晚上8點為周一包包粽；明天上午11點為Mumuujun、下午2點為均勻、晚上7點為LILIZ ART、Mumuujun。似顏繪需收費、依每位畫家而定。

「500趴2021」現場攤位還販售「台北插畫藝術節」500趴限定入場票，限量1,500張，每張特價300元（原價380元）；現場購買台北插畫藝術節歷年畫冊、松菸10週年紀念冊或參加似顏繪活動，打卡就送入場票一張，限量送完為止。

「台北插畫藝術節」開創出屬於台北城市、台灣在地與國際串聯的插畫藝術展會。透過每年主題策展式徵件，向國內外插畫創作者徵集作品展出，並設計獎勵制度，鼓勵並扶植插畫創作。這屬於台北城市的插畫藝術節，成為固定舉辦的常態性盛會，集結優秀在地插畫家，共同曝光凝聚插畫效益，推動插畫藝術產業良性循環發展，讓「插畫不再只是插畫。」

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官方網站： http://taipeiillustrationfair.com/

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時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行