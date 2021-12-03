500趴2021／星級飯店接力！晶華、君悅、遠東香格里拉

鎖定質感族群的青年讀本《500輯》，今年延續首屆500趴「世代混搭，質感重擊」關鍵基因，以「Better Me, Better Life」為主題，第二度舉行500趴，場地範圍則從台北101水舞廣場擴及信義路段，活動於周五晚上盛大登場，延長至整個周末，召喚「更好的自己，更好的生活」。

去年在500趴引發排隊人龍的台北晶華酒店，今年再度熱情參與，繼續用爐烤肋眼牛肉征服大家的味蕾。不同的是，將它做了一個小小的調整，將爐烤肋眼牛肉包覆在法式布里歐麵包當中，成為「爐烤牛肉布里歐」，更方便外帶食用。

台北晶華酒店在現場推出5款限量超值套餐，包括「爐烤牛肉布里歐+粟子生乳捲」、「波士頓龍蝦布里歐+粟子生乳捲」、「海陸布里歐」、「任兩款常溫禮盒」、「4瓶臺虎啤酒」，每份都是500元。

台北遠東香格里拉限量推出「500趴豪華組合」，包含經典美味的美式烤肉醬手撕豬肉三明治（可選擇遠東Café自製的4種烤肉醬搭配）、洛基路巧克力熔岩蛋糕，還可搭配啤酒或茶飲，只要500元。此外，也可單點，每款100元起。

台北君悅酒店首度參與500趴盛典，規劃主題為「交換耶誕禮物」。現場將推出館內月銷5千顆的「招牌香濃肉桂核桃捲」，每份120元，完美詮釋德式肉桂捲風格，特別之處在於使用隔夜熟成麵糰，精準掌控發酵時間，香氣濃厚、帶有麥香，口感濕潤，加上德國進口肉桂粉、淋以秘製焦糖醬與主廚以焦糖炒香的美國核桃，香甜誘人。

「肉桂耶誕樹」則是甜點團隊的創意獨家之作，每份200元，以繁複手工製成整形耶誕樹造型麵包，融合肉桂香料內餡、丁香等綜合香料，最適合在節慶期間與親友品嘗。

此外，台北君悅酒店出動師傅現場製作松露燉飯，每份100元，每天限量50份，芳香四溢，預計一個小時之內就會完售，成為現場亮點之一。

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行