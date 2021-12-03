快訊

分析師：美股最近有「異狀」 跟網路泡沫爆掉前很像

黑煙沖天！三重果菜市場周邊起火 延燒3間連棟鐵皮屋

500趴2021／星級飯店接力！晶華、君悅、遠東香格里拉

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
遠東香格里拉飯店限量推出「500趴豪華組合」。記者／高婉珮攝影。
遠東香格里拉飯店限量推出「500趴豪華組合」。記者／高婉珮攝影。

鎖定質感族群的青年讀本《500輯》，今年延續首屆500趴「世代混搭，質感重擊」關鍵基因，以「Better Me, Better Life」為主題，第二度舉行500趴，場地範圍則從台北101水舞廣場擴及信義路段，活動於周五晚上盛大登場，延長至整個周末，召喚「更好的自己，更好的生活」。

去年在500趴引發排隊人龍的台北晶華酒店，今年再度熱情參與，繼續用爐烤肋眼牛肉征服大家的味蕾。不同的是，將它做了一個小小的調整，將爐烤肋眼牛肉包覆在法式布里歐麵包當中，成為「爐烤牛肉布里歐」，更方便外帶食用。

台北晶華酒店在現場推出5款限量超值套餐，包括「爐烤牛肉布里歐+粟子生乳捲」、「波士頓龍蝦布里歐+粟子生乳捲」、「海陸布里歐」、「任兩款常溫禮盒」、「4瓶臺虎啤酒」，每份都是500元。

台北遠東香格里拉限量推出「500趴豪華組合」，包含經典美味的美式烤肉醬手撕豬肉三明治（可選擇遠東Café自製的4種烤肉醬搭配）、洛基路巧克力熔岩蛋糕，還可搭配啤酒或茶飲，只要500元。此外，也可單點，每款100元起。

台北君悅酒店首度參與500趴盛典，規劃主題為「交換耶誕禮物」。現場將推出館內月銷5千顆的「招牌香濃肉桂核桃捲」，每份120元，完美詮釋德式肉桂捲風格，特別之處在於使用隔夜熟成麵糰，精準掌控發酵時間，香氣濃厚、帶有麥香，口感濕潤，加上德國進口肉桂粉、淋以秘製焦糖醬與主廚以焦糖炒香的美國核桃，香甜誘人。

「肉桂耶誕樹」則是甜點團隊的創意獨家之作，每份200元，以繁複手工製成整形耶誕樹造型麵包，融合肉桂香料內餡、丁香等綜合香料，最適合在節慶期間與親友品嘗。

此外，台北君悅酒店出動師傅現場製作松露燉飯，每份100元，每天限量50份，芳香四溢，預計一個小時之內就會完售，成為現場亮點之一。

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行

贊助單位｜ SUBARU速霸陸、 7-ELEVEN把愛找回來、 Coopers啤酒、 Panasonic 、PChoomeX 家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi

晶華酒店在現場推出5款限量超值套餐，都是500元。圖／500趴採訪團隊攝影。
晶華酒店在現場推出5款限量超值套餐，都是500元。圖／500趴採訪團隊攝影。
君悅酒店由師傅現場製作松露燉飯，香氣四溢，每份100元，每天限量50份。記者／高婉珮攝影。
君悅酒店由師傅現場製作松露燉飯，香氣四溢，每份100元，每天限量50份。記者／高婉珮攝影。

酒店 烤肉 台北101

延伸閱讀

500趴直播／第一手500趴帶逛直擊，必逛亮點攤位、藝人表演攻略絕不錯過

【500趴】各家星級飯店登場500趴！晶華酒店、君悅酒店、遠東香格里拉

疫情期間 晶華董座潘思亮喜獲麟兒

500盤魅力發酵！晶華明星菜現折300、網友10盤名單曝光

相關新聞

張艾嘉兒子設計的吉祥物 FENDI Line貼圖軟萌登場！

關注時尚潮流的粉絲注意，又有新的時尚品牌推出新的Line貼圖囉！為歡慶FENDI TAIWAN官方Line帳號正式上線，...

銅板價買萬元家電？蝦皮標錯價「反轉結局」曝光 網羨：好賺

網購平台蝦皮購物日前發生標錯價狀況，不少消費者僅用銅板價格，就買到原價近萬或超過萬元的家電，事件曝光後，許多人都好奇蝦皮會如何處理，如今結局出爐，官方雖取消訂單，但賠償下單的用戶每人最高6000元的抵用券，引發討論。

新北耶誕城今晚開城 期間限定圍巾限量200條11點開賣！

「2021新北歡樂耶誕城」將在今晚開城。新北市觀旅局表示，今年邀請國際設計師詹朴同名品牌APUJAN，為今年耶誕城設計了...

500趴2021／台北插畫藝術節推似顏繪、小型不插電演唱

由質感青年讀本《500輯》舉辦的「500趴2021」，今天（12月3日）下午5點正式在台北101水舞廣場與信義路廣場熱鬧...

500趴2021／今年冬季最強派對 人氣限定美食一站購足

冬天正是胃口大開的時候，想吃的名店好多卻又懶得一間間去造訪，「500趴2021」將是今年冬天將人氣名店一網打盡的最佳選擇...

500趴2021／星級飯店接力！晶華、君悅、遠東香格里拉

鎖定質感族群的青年讀本《500輯》，今年延續首屆500趴「世代混搭，質感重擊」關鍵基因，以「Better Me, Bet...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。