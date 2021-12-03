500趴2021／排隊也要吃的台南人氣店、老饕美食大集合

青年讀本《500輯》去年秋天首度推出策展式音樂戶外派對市集「500趴」，單日活動吸引超過5萬人次參與，線上瀏覽次數飆破百萬。在經歷了充滿挑戰的一年後，「500趴2021」以「Better Me Better Life」為主題，有別於去年的單日活動，今年500趴從12月3日傍晚開趴，一直到12月5日晚間落幕，場地從台北101水舞廣場擴大至信義路廣場，帶給入場民眾加倍的歡樂。

台南來了

「台南來了」集結台南在地品牌，在500趴帶來台南特色餐點，12月3日至12月5日在水舞廣場出攤。其中人氣鍋物「毛房」以翻轉台南刈包的作法帶來「台南福包」，使用墨魚老拗麵吐司，搭配小方舟明太子醬、究好豚魯肉與奶油萵苣，每份售價180元。「甘蔗檸檬」則是選用台南100%鮮榨天然白甘蔗，加入手搾檸檬原汁，呈現出酸酸甜甜的啜飲滋味，每杯90元。若要把「台南福包」與「甘蔗檸檬」一起打包帶走，組合價250元。

台南在地老店是台南美食珍貴的價值，「喙食物仔」集結吳萬春蜜餞、連得堂煎餅、新玉香麻花捲、吳萬春蜜餞、李正合興蜜餞舖等6間總店齡超過450歲的台南在地零食老店推出「傳奇老舖零食組」，最充滿台南味的伴手禮通通在這，這回不用在台南一一排隊，在500趴就能一次帶走，每組售價1,180元，限量10份。

「台南來了」的「毛房」以翻轉台南刈包的作法帶來「台南福包」，每份180元。圖／500趴採訪團隊攝影

上海鄉村

開業40年，「上海鄉村」以正宗江浙菜餚起家，是許多老台北人熟悉的餐館，二代接班後為品牌注入老靈魂、新潮流的精神。這回12月3日至12月5日在500趴信義路廣場出攤，帶來500趴限定套餐，把「上海鄉村」兩道招牌菜推出精緻改良版，把老饕必點招牌菜「鄉村烤方」做成方便帶著走的「傳說烤方刈包」，搭配上海菜著名甜點「我就是心太軟」，但這次把紅棗包的麻糬，換成古早味糕點。500趴限定套餐199元，每天限量500份。

「上海鄉村」的「我就是心太軟」。圖／500趴採訪團隊攝影

另外，「上海鄉村」也在500趴帶來「2022年福虎嘯春五品年菜」獨家優惠價，這是歷年來最豪華的一次年菜陣容，不拘泥於傳統菜式，推出川香波士頓龍蝦、極品江浙佛跳牆、荷香蒲燒鰻魚飯捲、黑椒直火豬肋、火腿扁尖燉雞湯，內容超澎湃，也顧及全家人各年齡層的味蕾喜好。在500趴現場攤位掃QR Code訂購，即可享現折500元的優惠價，原價5,588元、優惠價4,750元，500趴獨家價4,250元。

「上海鄉村」的「2022年福虎嘯春五品年菜」在500趴現場攤位掃QR Code訂購，即可享現折500元的獨家優惠價。圖／上海鄉村提供

PM33

昔日轟動PTT表特板的「麥當勞之花」張楚珊所創立的電商品牌PM33，帶著多款明星商品，12月3日至12月5日在500趴信義路廣場出攤，像是明星商品之一的「皮皮蘿蔔糕」、「莫莫番茄湯」等，還有松阪豬、鹽滷肝連肉、經典香辣牛腱、酒釀醉醉雞、脆脆豬皮、黑胡椒毛豆仁等手工滷味，都在現場買得到。精選單入組活動價99元、私房滷味人氣組合限量售完為止。現場也推出禮盒組，全系列商品滿2,000元免運費宅配。

「麥當勞之花」張楚珊所創立的電商品牌PM33，帶著多款人氣美食在500趴出攤。圖／500趴採訪團隊攝影

「皮皮蘿蔔糕」是用在來米洗淨泡水，瀝乾水分後，研磨出米漿，以白蘿蔔去皮刨成絲，再將港式臘腸切小丁，與蘿蔔絲一起炒香，之後加入粉漿與馬蹄粉，完成的美味料理，買回家以後，花3分半鐘煎到香，就可以嚐到手工蘿蔔糕的好滋味。

糯夫米糕

這家被形容為全台最難吃到米糕，更是名副其實的台南排隊名店，「糯夫米糕」位於台南市中西區府前路，在昆沙宮廟旁的一間老宅賣米糕，中午12點開店只賣短短數個小時，但別以為準時到就吃得到，就算平日開店前，排隊人潮早已排滿到隔壁宮廟，不只延續阿嬤口味的豬軟骨麻油米糕、無魚翅羹好吃，店內座位數雖少，但呈現的台式復古風格，仍吸引許多年輕人就算排隊也要吃到。

這回糯夫米糕12月5日在信義路廣場一日限定出攤500趴，帶來麻油豬軟骨米糕每份售價100元、11點開賣售完為止。

糯夫米糕12月5日在信義路廣場一日限定出攤500趴，帶來麻油豬軟骨米糕每份售價100元、11點開賣售完為止。圖／糯夫米糕提供

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行

贊助單位｜ SUBARU速霸陸、 7-ELEVEN把愛找回來、 Coopers啤酒、 Panasonic 、PChome X 家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi