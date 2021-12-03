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500趴2021／甜點控出列！吉可頌．丹麥專賣店、Sweet Percent百分之甜、日香高級吐司專賣店

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
niko bakery日香高級吐司專賣店於500趴信義路廣場出攤，販售生吐司、果醬、花生醬。圖／500趴採訪團隊攝影
niko bakery日香高級吐司專賣店於500趴信義路廣場出攤，販售生吐司、果醬、花生醬。圖／500趴採訪團隊攝影

由質感媒體《500輯》舉辦的年度盛事「500趴」，第2屆活動即將從12月3日周五晚間啟動開趴，今年活動一直持續到周日傍晚，場地也從台北101水舞廣場擴大至信義路廣場，在疫情之下，以「Better Me Better Life」為主軸，召喚更好的自己、更好的生活。此次500趴的出攤品牌，一字排開非常華麗，包括有4位世界冠軍，6大微醺品牌、3家星級飯店，異國美食、咖啡甜點、超人氣美食、質感潮流選品、插畫家精選等，其中有許多民眾熱愛的烘焙甜點品牌也熱鬧出攤，以甜蜜暖心氛圍，為12月的節慶時光，揭開最美好的序幕。

吉可頌．丹麥專賣店

首次出攤就獻給500趴的「MyCROissant by Guillaume 吉可頌．丹麥專賣店」，主廚吉雍‧佩登（Guillaume Pédron）過去師承法國麵包工藝大師Frédéric Lalos，也是前Lalos Bakery Taipei行政主廚。吉可頌即是他以父親為寶貝女兒獻上熱騰騰麵包的心情所打造的烘焙品牌，店內供應純天然、無添加的各式可頌、派、歐式麵包，也被許多人譽為台北最好吃的法式可頌。本次500趴活動現場，除了帶來經典法式可頌口味，並還有攜手「巷子口」推出的「黑嘿嘿可頌（皮蛋豬肉風味）」（150元，每日限量150份），以及聯名泰國餐廳Baan打造的「正宗打拋豬可頌」（180元，每日限量100份），另外還有療癒系肉桂卷組合、就是可頌等經典商品限量開賣。

Sweet Percent百分之甜

同樣首次於500趴出攤的Sweet Percent 百分之甜，是全台第一間「有糖度分級的手作甜點店」，以分享愛和傾聽需求為出發點而成立。Sweet Percent在研發甜點時，利用食材本身的特性，以及製作時所產生的化學變化，帶出天然的甜味，讓消費者吃得到甜，卻不會攝取過多糖分。這次出攤推出多款甜點與熱呼呼的酒精調飲，必吃「搖滾肉桂卷」（165元）共有焦糖核桃與香草奶醬2種口味，嚴選頂級清華桂、斯里蘭卡錫蘭肉桂、手炒低GI有機椰糖，搭配法國鮮奶油及加拿大楓糖，濃郁焦糖中帶著清新香氣；另外，「巴斯克冰磚」（2入200元）則是將經典巴斯克冷凍起來，可享受有如雪糕般的新奇吃法。而這次出攤還有美味的美式軟餅乾（110元）、香料熱紅酒（160元）與貝禮詩奶酒可可（180元）。

※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。

日香高級吐司專賣店

富錦樹旗下的niko bakery日香高級吐司專賣店也於信義路廣場出攤，這次在500趴除了販售店內經典熱賣的「genki元氣」美肌生吐司（130元/條、60元/片）、「niko日香」美肌生吐司（130元/條）、「黑糖冬瓜」美肌生吐司（180元/條），另外也會販售在地手工果醬系列（280元）商品，共有福壽山蘋果、員林紅心芭樂、大湖蘋果草莓、卓蘭軟枝楊桃4種口味，還有花生醬（250元），讓味蕾幸福大滿足。

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行

贊助單位｜ SUBARU速霸陸、 7-ELEVEN把愛找回來、 Coopers啤酒、 Panasonic 、PChomeX 家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi

Sweet Percent百分之甜首度出攤，推薦必吃「搖滾肉桂卷」（165元）。記者黃筱晴／攝影
Sweet Percent百分之甜首度出攤，推薦必吃「搖滾肉桂卷」（165元）。記者黃筱晴／攝影
吉可頌．丹麥專賣店經典的就是可頌，單顆60元。圖／500趴採訪團隊攝影
吉可頌．丹麥專賣店經典的就是可頌，單顆60元。圖／500趴採訪團隊攝影
niko bakery日香高級吐司專賣店於500趴信義路廣場出攤，販售生吐司、果醬、花生醬。圖／500趴採訪團隊攝影
niko bakery日香高級吐司專賣店於500趴信義路廣場出攤，販售生吐司、果醬、花生醬。圖／500趴採訪團隊攝影
Sweet Percent百分之甜現場販售美式軟餅乾。記者黃筱晴／攝影
Sweet Percent百分之甜現場販售美式軟餅乾。記者黃筱晴／攝影
吉可頌．丹麥專賣店現場推出療癒系肉桂卷組合，2入180元。圖／500趴採訪團隊攝影
吉可頌．丹麥專賣店現場推出療癒系肉桂卷組合，2入180元。圖／500趴採訪團隊攝影

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