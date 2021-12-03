寒舍艾麗酒店「下午餐」強勢回歸！12月嘗鮮價825元

寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳於今年4月30日起曾推出「肉食主義2.0」自助式下午餐，消費者反應熱烈，周末餐期每每客滿，因疫情睽違半年，12月3日起，周五、六、日強勢回歸並全新升級為「肉食主義3.0」。12月另有嘗鮮價，每位825元(原價1,180元+10%)，搶攻信義區自助式下午餐最殺價格。

無肉不歡？「炙烤肉食區」獻上多款肉食主菜，包含脂香撲鼻，肉質豐厚多汁的「爐烤美國頂級牛肩胛肉」；靈感發想自義大利惡魔烤雞的「燒烤啤酒雞」、工法繁複製作費時的「油封櫻桃鴨腿」，以及外皮酥脆肉質彈嫩的「脆皮豬腩」，另外，也有可品嘗多層次風味的「迷迭香大蒜烤紐西蘭羊腿」等。

此外，自助式餐檯另有「開胃小點」、「現拌沙拉」、「義式熟食」及「精緻甜點」區，多樣豐富的美味下午餐，讓饕客大啖美食。

以「開胃小點」為例，有極具南義風情溫潤酸甜的「智利黑淡菜、溫燉番茄、新鮮香料」、鹹香醇厚的「義大利麵沙拉、火腿、起司、羅勒青醬美奶滋」、鮮甜海香的「涼拌透抽、青豆、番紅花馬鈴薯、西芹」、經典不失原味的「義式麵包沙拉、醃燻鴨肉、番茄、小黃瓜、橄欖、羅勒」、道地家常料理「煙燻培根焦香洋蔥義式烘蛋」，以及以多款現拌生菜沙拉、義式冷肉與起司，展現義大利的美味風情。

「義式熟食」特別推薦「焗烤肉醬筆管麵、瑪扎瑞拉乳酪」，新鮮番茄與鮮嫩絞肉一同拌炒，果香微酸滋味交織濃郁絞肉香氣，最後綴灑鹹香醇濃瑪扎瑞拉乳酪。此外，行政主廚陳明烽也發揮巧思，將「法式鹹派」揉合義式香料設計三款創意風味，道地鄉村風情「醃燻鮭魚、蘑菇鹹派」、鹹香開胃「彩椒沙拉美臘腸鹹派」或酥脆香甜「蘋果派佐襯鮮奶油」，承襲傳統義式料理手法與創意激盪，跳脫傳統思維讓人一試上癮。

寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳「肉食主義3.0」下午餐

供應時段：每周五、六、日15:00~17:00

訂位專線：詳情及預訂可查寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳：02-6631-8060或至官網查詢：humblehousehotels.com。