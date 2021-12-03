快訊

分析師：美股最近有「異狀」 跟網路泡沫爆掉前很像

黑煙沖天！三重果菜市場周邊起火 延燒3間連棟鐵皮屋

寒舍艾麗酒店「下午餐」強勢回歸！12月嘗鮮價825元

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
寒舍艾麗La Farfalla肉食主義下午餐回歸，圖為肉食餐檯。圖／寒舍艾麗提供
寒舍艾麗La Farfalla肉食主義下午餐回歸，圖為肉食餐檯。圖／寒舍艾麗提供

寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳於今年4月30日起曾推出「肉食主義2.0」自助式下午餐，消費者反應熱烈，周末餐期每每客滿，因疫情睽違半年，12月3日起，周五、六、日強勢回歸並全新升級為「肉食主義3.0」。12月另有嘗鮮價，每位825元(原價1,180元+10%)，搶攻信義區自助式下午餐最殺價格。

無肉不歡？「炙烤肉食區」獻上多款肉食主菜，包含脂香撲鼻，肉質豐厚多汁的「爐烤美國頂級牛肩胛肉」；靈感發想自義大利惡魔烤雞的「燒烤啤酒雞」、工法繁複製作費時的「油封櫻桃鴨腿」，以及外皮酥脆肉質彈嫩的「脆皮豬腩」，另外，也有可品嘗多層次風味的「迷迭香大蒜烤紐西蘭羊腿」等。

此外，自助式餐檯另有「開胃小點」、「現拌沙拉」、「義式熟食」及「精緻甜點」區，多樣豐富的美味下午餐，讓饕客大啖美食。

以「開胃小點」為例，有極具南義風情溫潤酸甜的「智利黑淡菜、溫燉番茄、新鮮香料」、鹹香醇厚的「義大利麵沙拉、火腿、起司、羅勒青醬美奶滋」、鮮甜海香的「涼拌透抽、青豆、番紅花馬鈴薯、西芹」、經典不失原味的「義式麵包沙拉、醃燻鴨肉、番茄、小黃瓜、橄欖、羅勒」、道地家常料理「煙燻培根焦香洋蔥義式烘蛋」，以及以多款現拌生菜沙拉、義式冷肉與起司，展現義大利的美味風情。

「義式熟食」特別推薦「焗烤肉醬筆管麵、瑪扎瑞拉乳酪」，新鮮番茄與鮮嫩絞肉一同拌炒，果香微酸滋味交織濃郁絞肉香氣，最後綴灑鹹香醇濃瑪扎瑞拉乳酪。此外，行政主廚陳明烽也發揮巧思，將「法式鹹派」揉合義式香料設計三款創意風味，道地鄉村風情「醃燻鮭魚、蘑菇鹹派」、鹹香開胃「彩椒沙拉美臘腸鹹派」或酥脆香甜「蘋果派佐襯鮮奶油」，承襲傳統義式料理手法與創意激盪，跳脫傳統思維讓人一試上癮。

寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳「肉食主義3.0」下午餐

供應時段：每周五、六、日15:00~17:00

訂位專線：詳情及預訂可查寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳：02-6631-8060或至官網查詢：humblehousehotels.com。

義大利 酒店 寒舍

延伸閱讀

生命鬥士！努力跨越各種傷病「28歲老貓」獲長壽表揚

26家人氣烘焙餐飲聯手 Say Cheese to 2022起司慶典起跑

25校高中廚藝新秀！青年創意推米食 三色塔香「糆」奪冠

麥當勞麥香魚堡起司僅半片！他怨被坑了 內行人曝真相

相關新聞

張艾嘉兒子設計的吉祥物 FENDI Line貼圖軟萌登場！

關注時尚潮流的粉絲注意，又有新的時尚品牌推出新的Line貼圖囉！為歡慶FENDI TAIWAN官方Line帳號正式上線，...

銅板價買萬元家電？蝦皮標錯價「反轉結局」曝光 網羨：好賺

網購平台蝦皮購物日前發生標錯價狀況，不少消費者僅用銅板價格，就買到原價近萬或超過萬元的家電，事件曝光後，許多人都好奇蝦皮會如何處理，如今結局出爐，官方雖取消訂單，但賠償下單的用戶每人最高6000元的抵用券，引發討論。

新北耶誕城今晚開城 期間限定圍巾限量200條11點開賣！

「2021新北歡樂耶誕城」將在今晚開城。新北市觀旅局表示，今年邀請國際設計師詹朴同名品牌APUJAN，為今年耶誕城設計了...

500趴2021／台北插畫藝術節推似顏繪、小型不插電演唱

由質感青年讀本《500輯》舉辦的「500趴2021」，今天（12月3日）下午5點正式在台北101水舞廣場與信義路廣場熱鬧...

500趴2021／今年冬季最強派對 人氣限定美食一站購足

冬天正是胃口大開的時候，想吃的名店好多卻又懶得一間間去造訪，「500趴2021」將是今年冬天將人氣名店一網打盡的最佳選擇...

500趴2021／星級飯店接力！晶華、君悅、遠東香格里拉

鎖定質感族群的青年讀本《500輯》，今年延續首屆500趴「世代混搭，質感重擊」關鍵基因，以「Better Me, Bet...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。